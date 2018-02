VIDEO: Alfredo Ramos cree que es una “emboscada” adelantar parlamentarias #20Feb

Si Nicolás Maduro persiste en una elección fraudulenta la crisis se agudizará aún más, declaró el ex alcalde de Iribarren, Alfredo Ramos.

Destacó que todo lo que se está fraguando para el 22 de abril representa una emboscada, esto en relación a la elección presidencial y lo expuesto por Diosdado Cabello, quien propone elegir un nuevo Parlamento nacional ese mismo día.

Ramos reiteró que no existen condiciones electorales que garanticen un proceso limpio.

Asimismo apuntó que dos semanas de campaña son insuficientes para que cualquier candidato de la alternativa democrática motive a los electores, quienes se sientes descontentos y al mismo tiempo desconfían del órgano electoral.

“Maduro es derrotable, lo adversan hasta militantes de su partido, pero tienen que haber condiciones electorales para acudir al proceso”.

El dirigente de La Causa R agregó que el Presidente de la República pretende llevar a cabo una emboscada para atornillarse en el Poder.

Señaló que el mundo entero está en contra del fraude electoral por lo cual “debemos alinearnos a la comunidad internacional”.

Advirtió que puede ser que Maduro se corone el 22 de abril, no obstante, eso no quiere decir que no se pueda producir un cambio en cualquier momento.