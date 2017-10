VIDEO: Capriles deja la Gobernación de Miranda “tranquilo” y en “buenas manos” #11Oct

El Gobernador del estado Miranda, Henrique Capriles Radonski encabezó este miércoles el acto de cierre de gestión a pocas horas de que en Venezuela se celebren las elecciones regionales a Gobernadores en 23 estados del país. Desde el Parque Miranda, el líder opositor aseguró que está tranquilo porque dejará “en buenas manos” la dirección de su estado.

“Me siento orgulloso de los nuevos líderes que se han formado en Venezuela…tengo el corazón pequeñito, los hombres también lloramos. Por supuesto que he llorado con esta despedida. Pero siento una tranquilidad que Miranda quedará en buenas manos, con Carlos Ocaríz”, exclamó.

El dirigente de Primero Justicia dijo que continuará en la lucha por recuperar la democracia del país. “Yo no sé hacer otra cosa que luchar, me voy a meter en las entrañas de este país, yo no me rindo y ustedes no pueden rendirse, porque nunca nos hemos rendido en 9 años”, aseveró.

Agregó “vengo a decirles hasta luego, el lunes nos vemos con nuevo gobernador, Carlos Ocaríz, y voy a pasar a tener el cargo que más quiero: luchador por Venezuela. Mi vida es Venezuela y no lo digo como un discurso”.

Durante nueve años Capriles dirigió el destino de los mirandinos, a quienes agradeció el apoyo durante su gestión e invitó a los venezolanos a votar este domingo 15 de octubre por los candidatos de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD).

Capriles estuvo acompañado por el candidato opositor a la Gobernación Carlos Ocariz, la diputada Andriana D’Elia, y el diputado José Manuel Olivares, candidato opositor a la Gobernación de Vargas.

Ocariz manifestó su respaldo a Capriles, a quien consideró como un hombre honesto con los ciudadanos.

“Esta etapa es difícil para Capriles porque él ama a su gente. Nunca perdió las ganas de luchar por Miranda”, dijo.