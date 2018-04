VIDEO Falcón en Lara: Quien llama a la abstención está llamando a votar por Maduro

El candidato presidencial, Henri Falcón, expresó este miércoles que quienes instan a no participar en los comicios del 20 de mayo “están llamando a votar por Nicolás Maduro”.

“Uno pudiera interpretar que el llamado de abstención es prácticamente un llamado a votar por Maduro, no hay duda de eso. Quien llama a la abstención está llamando a votar por Nicolás Maduro”, declaró Falcón a los medios de comunicación durante un encuentro con jóvenes universitarios de la entidad.

Falcón manifestó que la vía electoral es la única salida a la crisis que atraviesa Venezuela.

“Se pudiera entonces pensar que esto lo resuelve la guerra la violencia, una intervención militar extranjera. Qué cosa tan penosa, es una cosa reprochable de solo pensarlo. Otra cosa es quien pudiera estar pensando en un golpe de Estado, pensando que los militares dan golpes de Estado buenos. Eso no existe en democracia”, añadió.

“Yo creo que quienes han incurrido en severos errores son los que deben tomar la palabra para la rectificación a tiempo. Hemos dicho que hay u sector importante del país convocan a mejorar las condiciones y garantías electorales no participando. En nuestro criterio es un error porque no ofrecen nada. El que llama a la abstención no ha ofrecido un solo camino, un proyecto para el país”, concluyó Falcón.