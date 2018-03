VIDEO: “Necesitamos que los recursos vengan a tribunales y no a los bolsillos de los que lo gobiernan”

Este lunes trabajadores del Tribunal Supremo de Justicia en el estado Lara se concentraron a las afueras del Edificio Nacional en Barquisimeto para exigir mejoras salariales.

“Estamos protestando por un salario justo, tenemos un salario de miseria, una contratación colectiva sin discutir desde hace 15 años y nuestros empleadores nos ofrecieron un aumento del 30 %. ¿Díganme ustedes que vamos a hacer nosotros con un aumento del 30 %? con este salario tan miserable que tenemos no podemos comprar ni un cartón de huevos” expresó una de las trabajadoras.

Afirman no contar con los implementos de trabajo necesarios: ”nosotros sacamos reciclaje para poder sacar las impresiones de los tribunales. No hay nada en tribunales, salimos a trabajar porque tenemos conciencia de trabajo pero no porque aquí sea dignificado nuestro trabajo”.

“Ya no tenemos miedo a que nos voten ¿para qué? Si venimos a trabajar todos los días con las uñas” manifestaron.

Aseguran que hasta los momentos no han tenido respuesta de las autoridades competentes.

“Necesitamos que los recursos vengan a tribunales y no a los bolsillos de los que lo gobiernan” precisó una de las personas que se encontraban en el lugar.