VIDEO: Oposición convoca a marcha el próximo #16May

El Frente Amplio Venezuela Libre convocó a los venezolanos a una manifestación masiva para este próximo 16 de mayo por las constantes fallas en los servicios públicos. Así lo informó este martes, el dirigente opositor y diputado ante la Asamblea Nacional, José Manuel Olivares.

En rueda de prensa dijo que se trata de un “plan de organizarnos, de que haya protestas constantes y presión interna y externa para que Maduro se vea obligado a convocar a una elección de verdad”.

“Que protesten los que no les alcanza el dinero, quienes tienen presos políticos entre sus familiares, quien no tiene gas, quien sufre la precariedad de los hospitales. Que el 16 de mayo no haya un rincón que se quede sin protestar”, dijo el parlamentario.