VIDEO Personal docente y administrativo de la UCLA protesta por retraso de salario #16May

Por más de tres horas, personal docente y administrativo de la Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado (UCLA), protestó frente al rectorado en rechazo a la no cancelación de su quincena, que por primera ocurre en la historia laboral de la alma máter.

Con pancartas y consignas, exigieron al Gobierno nacional el pago inmediato de sus horas trabajadas. Es de mencionar, que el personal cobra tres días antes del 15 y 30, medida que fue adoptada desde la administración de Francesco Leone como rector.

elimpulso.com conversó con la profesora Deborah Velázquez de Valecillos, presidenta de la Asociación Profesores de la UCLA (APUCLA).

Dijo que “lamentablemente hoy, en vez de estar incorporados a la labor rutinaria dentro de la institución, tenemos que salir a la calle a protestar por algo que no había pasado nunca en la universidad: el pago de quincena. A esta fecha, el hecho de no haber recibido el pago, trae como consecuencia inmediata que estamos siendo afectados en lo que se llama el costo de oportunidad, en una economía hiperinflacionaria como la que estamos viviendo”.

Se pierde el poder adquisitivo

A su juicio, lo que pudieron haber comprado el viernes, hoy no lo pueden adquirir. “…y cuando llegue la quincena, tampoco vamos a poderlo comprar”, dijo.

En la protesta llegaron funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), quienes además de estar al tanto de la situación, aprovecharon el momento y tomaron fotografías a los presentes. “Que se lleven la imágenes”, expresó Velázquez de Valecillos, quien además recordó que la protesta es un derecho constitucional. “No estamos afectando a los ciudadanos. Seguiremos reclamando. El trabajo de cada sector es importante para que la universidad continúe con su misión. No podemos aceptar lo que se está viviendo. Es dura la situación para los trabajadores que estamos empobrecidos”.

Para Rubén Darío Albornoz, presidente de la Asociación de Empleados de la UCLA, “la situación en la universidad rebasó todo, porque tenemos problemas con el transporte, el comedor, con la gente de Tarabana que no tienen agua y deben ir al monte a hacer sus necesidades. La insfraestructura está pésima. No hay desinfectante para limpiar las oficinas, ahora es el colmo de lo colmos que ni siquiera el salario no pagan”.

En la Federación de Asociaciones de Profesores Universitarios de Venezuela (FAPUV), se decidió un paro de 48 horas (hoy y mañana). En caso de no recibir respuestas por parte del Ministerio de Educación, este paro se extenderá por 72 horas la semana próxima.