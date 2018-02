VIDEO: Primero Justicia llama a la “rebelión de los 30 millones” #3Feb

Miembros del partido Primero Justicia se concentraron este sábado en la Plaza Brión de Chacaito para manifestar su repudio y desacuerdo a la medida que el Consejo Nacional Electoral tomó esta semana de prohibirle el proceso de reparo para presentarse en los comicios presidenciales.

Los diputados José Manuel Olivares, Miguel Pizarro, Yajaira Forero, Jorge Millán, Carlos Paparoni, Julio Borges acompañados por un grupo de militantes de la tolda amarilla se concentraron para rechazar la medida a la que calificaron de “inconstitucional” e “ilegal”.

El secretario de la tolda aurinegra, Edinson Ferrer leyó un comunicado en el que entre otras cosas insta a la “rebelión de los 30 millones” para que ahora el partido esté en cada rincón del país.

“Ayer en la noche en una reunión sobrevenida cambiaron las reglas del juego ya con el juego en proceso. En vez de darle cumplimiento al cronograma establecido, cambiaron las reglas del juego para sacarnos de la barrera de la validación”, señaló.

Por su parte, el ex presidente de la Asamblea Nacional, Julio Borges explicó que no es un día de tristeza si no de reafirmación.

“Esto se inventó de la nada simplemente porque saben que Primero Justicia y Voluntad Popular son partidos que no se doblegan. Vamos a continuar luchando como lo hemos hecho siempre hasta que en Venezuela haya libertad y haya justicia”.