VIDEO: En Simón Rodríguez no tienen qué comer #28Feb

Habitantes de Simón Rodríguez al oeste de la ciudad se concentraron este miércoles en la entrada del sector en protesta por la falta de comida, agua y gas. La manifestación duró pocos minutos por la presencia de efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana.

Denunciaron las calamidades que pasan con el agua, gas y el CLAP.

La señora Zuleima Rodríguez manifestó de manera desesperada que no tiene qué comer, ella y su hija de condición especial. “Las bolsas del CLAP no nos llegan desde enero y no tenemos como comprar comida en la calle, el agua nunca nos ha llegado por tubería, nos llega es por cisternas que nos mandan de la gobernación, pero llego hace dos semanas y a viviendas especificas y muchos quedamos sin agua. El gas no llega hace un mes, siempre tenemos que protestar para poder ser escuchados”.

Por su parte, Isabel Godoy expuso que cuando la gobernadora necesitó del apoyo de la comunidad y hacían llamado de concentración ellos estaban ahí, ahora piden el apoyo recíproco.

Los cisternas que mandan de forma esporádica cobran el llenado de las pipas en veinte mil bolívares, las bolsas no tienen un precio fijo y ya no han vuelto a llegar.

Los afectados en esta situación son más de 400 familias de la comunidad Simón Rodríguez.