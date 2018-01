VIDEO+FOTOS Protestan en El Junquito contra el Gobierno: “Nos está matando de hambre” #15Ene

Un grupo de habitantes de El Junquito decidieron cerrar los acceso a la zona, mientras se desarrollaba el operativo de captura contra el ex funcionario del CICPC, Oscar Pérez. Aseguraron que la falta de abastecimiento de alimentos en la zona es un problema que cada día se agudiza más. Denunciaron que el Gobierno nacional los está “matando de hambre”.

“Presidente Nicolás Maduro basta de la falta de respeto nos está matando de hambre, usted sigue con el show que aquí hay de todo (…) no hay seguridad, no hay alimentos, no hay medicina, no hay nada”, aseguró este lunes una de las manifestantes.

Otra manifestante informó a CNN en Español que los vecinos de la zona respaldaban a Oscar Pérez porque él no ataca al pueblo.

“Estamos protestando porque estamos a favor él no está contra el pueblo sino contra el gobierno, de las necesidades que tenemos estamos pasando hambre, no hay alimentos, no ha medicinas, no hay nada en este país, aumentan el sueldos pero cuanto cuesta un kilo de carne?” dijo.

#AHORA | Manifestante del Junquito: “Estamos con él, estamos pasando hambre” Protesta entre kilómetro 15 y 16 fue repelida por la GN. Lanzaron lacrimógenos. Via: @GabyGabyGG pic.twitter.com/kBvhabkigx — El Nuevo País y Zeta (@enpaiszeta) 15 de enero de 2018

