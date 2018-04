Vladimir Villegas: TSJ en el exilio no tiene competencia para enjuiciar al Presidente

El periodista venezolano Vladimir Villegas se refirió a la sesión anunciada por la Asamblea Nacional (AN) en donde se presume será aprobado un antejuicio de mérito contra el presidente de la República, Nicolás Maduro, a propósito de una decisión adoptada por el Tribunal Supremo de Justicia en el exilio.

“No tienen competencia para hacer esto, no están en Venezuela, no constituyen todo el cuerpo del Tribunal Supremo de Justicia y realmente es un acto que mas de carácter jurídico es de carácter político, que tiene el interés de llevar a la oposición parlamentaria a una decisión que no tengo dudas se traduciría en una nueva frustración para el pueblo venezolano”, expresó.

“Pareciera tener el objetivo de colocar a la mayoría parlamentaria de la oposición en un disparadero bastante arriesgado que agravara la situación política del país, sin ofrecer una salida real y concreta”, añadió.

“En mi opinión la solución al conflicto político pasa por salidas constitucionales, pacificas, democráticas y electorales”, concluyó Villegas.