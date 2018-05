Voluntad Popular denuncia atropellos contra presos políticos en el Sebin de El Helicoide

Un llamado de alerta a Venezuela y a la comunidad internacional hizo este miércoles Voluntad Popular, en torno a la crítica situación de extrema amenaza y riesgo que viven en este momento los presos políticos que permanecen secuestrados por el régimen en la sede El Helicoide del Sebin.

Denuncian que la mañana del pasado martes, el prisionero político Gregory Sanabria fue objeto de una brutal golpiza dentro del Sebin, que viola sus derechos fundamentales y humanos, grave hecho que, de acuerdo a información extraoficial, los esbirros del régimen de Nicolás Maduro complementaron con la suspensión de la visita de este martes para evitar el apoyo a Sanabria de sus compañeros de lucha, motivando inmediatamente la justa protesta de quienes injusta y arbitrariamente permanecen secuestrados por la dictadura en dichas mazmorras bajo condiciones infrahumanas, hacinados, con procesos judiciales paralizados indefinidamente y sin que se cumplan boletas de excarcelación libradas por tribunales; todo ello por pensar distinto, mantener firmes sus ideales de luchar por el rescate de la democracia y la libertad de Venezuela, y resistir estoicamente las arremetidas inhumanas de un régimen criminal, corrupto y fraudulento. Recordemos, por cierto, que precisamente en esa sede han muerto en extrañas circunstancias presos bajo la “custodia” exclusiva del Sebin

Por ello, hacen responsables de la integridad física y de la vida de todos los presos políticos secuestrados en el Sebin de El Helicoide a Gustavo González López, a Néstor Reverol y a Nicolás Maduro, quienes precisamente han sido sancionados por la comunidad internacional por las recurrentes violaciones de derechos humanos contra venezolanos.

Piden al pueblo venezolano y a la comunidad internacional, mantenerse alertas y vigilantes ante esta nueva arremetida del régimen, que no descartan sea una represalia directa a la posición firme y contundente, de nuestros presos políticos y de quienes se oponen a la dictadura, de no convalidar el fraude en marcha para este 20M. “Como lo hicimos en la protesta nacional protagonizada hoy miércoles 16 de mayo, ratificamos nuestro llamado a no participar en la usurpación del poder que ejecuta Nicolás Maduro”.

“A nuestros hermanos de lucha Daniel Ceballos, José Vicente García, Luis Navas y todos los valientes presos políticos en resistencia, les pedimos mantengan la fuerza y la fe por Venezuela, ustedes nos han enseñado con inmenso sacrificio patriota que no se puede vencer a quien no se rinde, y ustedes jamás se han rendido ni lo harán en esta lucha por la conquista de la libertad de nuestra Venezuela”, señala Voluntad Popular.