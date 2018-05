VP: Freddy Guevara sigue en Venezuela convencido del rescate de la democracia

El diputado Freddy Guevara continúa en Venezuela, impulsando la lucha por reconquistar la democracia en nuestro país, aseguró su abogado Omar Mora Tosta, al cumplirse hoy seis meses de la injusta sentencia contra el coordinador nacional encargado de Voluntad Popular, quien permanece en calidad de huésped en la Embajada de Chile.

Recordó esta es una sentencia que puso en jaque mate la institucionalidad del país. Señala que para acabar con cualquier rumor, Freddy Guevara continúa en Venezuela. Él está convencido que los cambios en el país llegarán, que existirá la separación de Poderes, porque esto no es una ataque a Freddy es un ataque al Parlamento, a todos los venezolanos que votaron y que eligieron a la Asamblea Nacional.

Según Tosta, el diputado se encuentra en la Embajada de Chile haciendo cumplimiento del artículo 350 de la Constitución de Venezuela, ya que desconoce la “autoridad” de los magistrados del ilegítimo Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). “La sentencia Guevara marco un hito en la historia judicial de Venezuela, no solamente por lo ilegal de su contenido, lo absurdo de los delitos que trataron de imputarle al diputado, sino la forma en que fue ejecutada”.

Ratificó que Freddy Guevara continúa en la lucha por la libertad del país y, a su juicio, nada lo hará doblegarse.

-No nos van a doblegar, como no han doblegado a Freddy Guevara, ni como han doblegado en este tiempo a Leopoldo López. Ten claro, Maduro, que no vas a ganar, no se puede doblegar el cambio que exige Venezuela. Hoy seguiremos luchando y no participaremos en ningún fraude el 20 de mayo; porque eso no es una elección, hay un show, un chiste. Freddy Guevara seguirá en pie de lucha y llamamos al pueblo venezolano a no participar en el fraude electoral. Le hicieron daño a la legitimidad del país y es fundamental para el pueblo de Venezuela recomponerla, por lo que es necesario retomar las protestas sistemáticas contra el fraude, contra la crisis, por elecciones libres sin inhabilitados ni presos políticos y por nuestra libertad-, aseguró el abogado.