Yon Goicoechea: Consideró como un “abuso” el racionamiento de la gasolina #1Ago

El dirigente nacional de Voluntad Popular, Yon Goicoechea y el jefe de la fracción parlamentaria de la Unidad Democrática y también dirigente de la tolda naranja, Juan Guaidó, se pronunciaron ante la pretensión del régimen de Maduro de racionar la gasolina a través del carnet de la patria.

Goicoechea afirmó que este constituiría un elemento más de control social de la dictadura y consideró como un “abuso” el racionamiento de la gasolina en un país que ya está casi paralizado, por la falta de repuestos y demás problemas de transporte que existen. Estimó que para diciembre de 2017 PDVSA llegará a producir solo un millón de barriles de petróleo, mientras que para el próximo año puede que Venezuela deje de exportar.

“¿Será qué todos esos que se robaron el dinero del país y los enchufados van a hacer cola para surtir gasolina? Ellos quieren aumentar el precio del litro a 0.50 bs, que sería la moneda de más baja denominación que va a salir, luego de que apliquen la reconversión monetaria. Pero eso significa que los venezolanos tienen que pagar 50 mil veces más el precio de la gasolina que pagan hoy. Estamos hablando de que a Venezuela la han convertido en un país pobre y asfixiado, por lo que aumentar tanto la gasolina es un absurdo y una violación de los derechos humanos, ellos lo que quieren es humillarnos”.

Llamó a la población a movilizarse y a tomar conciencia, “no podemos seguir aguantando esto, si acceden a censarse esta vez, no va a terminar ahí, después va a venir otro censo y luego otro. Cada vez tendremos más restricciones para hacer cosas que antes eran cotidianas; el llamado es a que no se censen y nos movilicemos para exigir nuestros derechos”.

Por su parte el diputado Juan Guaidó lamentó que el país que tiene las reservas de petróleo más grandes del planeta, tenga que racionar la gasolina porque a su juicio el régimen colapsó la industria. Indicando que actualmente se produce 67% menos, lo que traduce a una reducción de 2 millones de barriles de petróleo en comparación a cuando anunciaron la inversión que harían en el sector.

“No es solamente que colapsaron al país, sino que lo endeudaron y eso que pidieron prestado también se lo robaron, porque no les importa Venezuela. Usaron la palabra pueblo solo para estafarlo y abusar de él. Ellos son los responsables y ahora quieren que la ciudadanía pague las consecuencias. No podemos tolerar que se controlen nuestros derechos, por lo que llamamos a los venezolanos a no sacar ese carnet y a no registrarse en ningún censo, que quede claro que aquí al que hay que sacar es a Nicolás Maduro”.

Finalmente anunció que la Asamblea Nacional sesionará de ahora en adelante en cualquier estado del país donde la población lo pida y lo necesite. Ratificó el voto de censura que el parlamento le dio a Luis Motta Domínguez y a Rafael Ramírez afirmando que el poder legislativo sigue desde todas las instancias trabajando por Venezuela.