RevistaGala 14 de Febrero: Y tú… ¿Soltera?

Si tus amigos ya están emparejados y hasta tu mamá tendrá una cita con tu papá para celebrar este 14 de febrero; mientras tú todavía no tienes planes, es momento de ponerte creativa y disfrutar la compañía contigo misma, recuerda que se trata de un solo día y echarse a morir por no tener pareja, ¡ya pasó de moda!

Cómo sabemos, el 14 de febrero también llamado “Día de San Valentín o de los Enamorados” es el día en que las parejas, casadas o “felizmente arrejuntadas”, celebran su amor con tarjetas, flores, chocolates, cenas románticas e innumerables demostraciones públicas de afecto, que podrían elevarle el nivel de azúcar en la sangre a cualquiera.

Sin embargo, también existen las personas que no tienen una relación o que no están en planes de salir con alguien, si eres una de ellas, ¡alegra esa cara, que tenemos buenas noticias!

Si estás soltera y sin candidatos, ya no tienes que tratar de desaparecer esas 24 horas o desactivar tu última conexión en Whatsapp. Aquí te daremos una lista con las mejores opciones para que aproveches el día del amor y la amistad.

¡Consiéntete!

¿No tienes quien te mande flores? No importa. Regálate ese perfume que te encanta o compra (para ti sola) esa caja de chocolates importados a los que llevas meses poniéndole el ojo… Recuerda ¡te lo mereces!

Reparte amor

Visitar un hospital de niños o un hogar de ancianos te ayudará a poner tu drama en perspectiva. Si bien es una actividad que deberías realizar más seguido, en este día especial verás que, con o sin pareja, tienes mucho por lo que dar gracias.

La magia de un “cambio”

Quizá un nuevo corte o color de cabello refresque tu actitud. Si jamás te has pintado las uñas de un tono que no esté en la gama del rojo, tal vez también, es hora de romper con la monotonía. ¡Reinvéntate!

Terapia de la risa

Alquila una película cómica, en invita a cualquier amiga a verla (seguro hay otras chicas sin mucho que hacer), búrlense de los clichés, festejen las frases cursis y lloren de risa ante las situaciones improbables.

Invítate a cenar

Pide que te envíen a casa tu cena favorita, si te gusta la cocina pues lúcete para ti; súbele el volumen a la música que te gusta y cierra disfruta de un postre cargado de chocolate… ¡olvida, por una noche, las calorías!

Si te asaltan los recuerdos, no olvides los malos

A veces, este día te lleva a recordar los buenos momentos con tu ex. ¡Reacciona! Recuerda todos esos motivos por los que la relación no funcionó: las peleas, los conflictos, el drama… Dedícale sólo cinco minutos a este “realitycheck” y sigue disfrutando de tu día.

Cambia tu enfoque

Todas esas relaciones que, según tú, fracasaron, en realidad fueron lecciones de vida. Deja atrás ese sabor amargo. A partir de hoy, extrae las enseñanzas de tu pasado romántico y enfócate en el futuro.

Llénate de energía positiva

Practica yoga, medita media hora, reza, escribe en tu diario, ten una larga conversación con esa amiga que te inspira y te hace reír. En fin: recarga las baterías con eso que nutre tu espíritu.

¡No existe la mala suerte!

Aprovechamos este artículo para recordarte que ¡NO! Estar sola no es señal de mala suerte y mucho menos de brujería; simplemente aún no has conocido (o reconocido) a la persona ideal para ti. Lo mejor está por llegar…

¡Ve por ello!

Si te gusta la cocina, toma clases de comida francesa; si lo tuyo es la lectura, entonces únete a un club de libros; si te apasiona el mundo fitness, inscríbete en un gimnasio. Amplía tu círculo para conocer personas que compartan tus intereses. Así tienes más probabilidades de conocer personas, de ambos sexos, afines a ti.