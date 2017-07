RevistaGala Barras energéticas…: Bocado de fuerza

Esta es la oportunidad de poner tu imaginación a volar, que más que dedicarte a comer sano, preparando tus propias barras de proteína caseras, sabiendo de primera mano, los ingredientes saludables, naturales y ricos en nutrientes para tu organismo

Al concluir una sesión de entrenamiento, ya sea, al aire libre, en tu casa o tonificación muscular en el gimnasio, nuestro cuerpo, necesita una dosis de proteínas, luego de los primeros 45 minutos, para reconstruir la masa muscular, que se ha trabajado, durante la actividad física y así facilitar, la formación de nuevo tejido. Los aminoácidos son la base de la proteína, ayudan a reparar la musculatura entrenada, lo encontramos, en huevos, carnes magras, pollo, pescado y nueces, por lo que, tenemos que hacer de esto, un hábito, luego de hacer deporte.

Una solución fácil, es tomar algún batido o comer una barrita rica en aminoácidos. Estos snacks, se han comercializado a gran escala en los últimos años, considerados por muchos atletas, como un aperitivo práctico, rápido, conveniente y energético, en cualquier ocasión. Cada vez, hay más empresas que están conquistando el campo comercial, con tanta demanda, los precios varían, aunque la calidad y los ingredientes, no sean los más adecuados. No todas las barritas que existen en el mercado son recomendables, hay muchos tipos, no todas, adecuadas para los deportistas; tienen ingredientes químicos, conservantes, azúcares y están hechas a base de jarabe de glucosa, por lo que, no son tan “saludables”. Lo importante, es que tengan menos químicos y preservantes, en su elaboración. Vale la pena aprender más. Las barras de proteínas con alto contenido de azúcares y grasas trans, no son sanas, incluso pueden perjudicar tu condición física. La avena, es una fuente de hidratos de carbono complejos, contiene fibra insoluble, que evita el estreñimiento y fibra soluble, que ayuda a reducir el colesterol. También, aporta los aminoácidos que requiere nuestro cuerpo para restaurar tejidos, brindando vitaminas y minerales vitales para el rendimiento, tales como vitaminas E, B1, B2, B3 y B6, además de calcio, hierro, zinc, fósforo, magnesio, potasio, cobre y sodio. Si vas a comer uno de estos aperitivos, asegúrate que contenga 150 calorías y si lo vas a comer como un remplazo alimenticio, que supere las 250 calorías. ¡Anímate, con cualquiera de estas recetas!

Barras de Proteína de Plátano, con Chocolate

Para nosotros, esta es una receta muy creativa por la mezcla de sus ingredientes, ya que contiene plátano, que es un componente vital, en la mayoría de los hogares venezolanos. Cuando la pruebes, te darás cuenta de su increíble sabor.

Ingredientes para 10 porciones:

2/3 taza de avena.

½ taza de trigo o alforfón molido, en harina.

½ taza de nueces picadas.

¼ taza de coco rallado.

3 cucharadas de semillas de chía.

3 cucharadas de chispas de chocolate oscuro.

¼ cucharadita de canela.

¼ cucharadita de sal marina.

¾ taza de puré de plátano maduro.

½ taza de mantequilla de maní.

¼ taza de jarabe de coco.

1 cucharadita de extracto de vainilla.

Un poco de agua

Datos nutricionales (por porción):

Calorías: 263 kcal.

Proteína: 7 gramos.

Carbohidratos: 28 gramos.

Barra de Proteína con Semillas de Chía y Limón

Esta barra es más ligera, es una buena alternativa, para aquellos que no les guste mucho el dulce. Gracias a las semillas de chía, podemos mejorar nuestra digestión y el rendimiento deportivo, además, el toque cítrico que aporta el limón.

Ingredientes para 8 porciones:

1/3 tazas de harina de trigo integral.

2 cucharadas de proteína de suero.

2/3 taza de azúcar.

2 cucharaditas de polvo para hornear.

½ cucharadita de sal.

Ralladura de cáscaras de limón.

1½ tazas de yogur griego sin grasa.

¾ taza de compota de manzana sin azúcar (Opcional)

1 cucharada de aceite de canola. (Opcional)

2 ½ cucharaditas de jugo de limón.

2 huevos.

Datos nutricionales (por porción):

Calorías: 125 kcal.

Proteína: 10 gramos.

Carbohidratos: 15 gramos.

Barra de Proteína con Coco y Fresas

Contiene frutas frescas, lo que la hace realmente diferente. Incluso, puedes añadir otro tipo de frutos secos, para hacer una explosión de sabor.

Ingredientes para 8 porciones:

2 ½ tazas de fresas secas.

¾ taza de coco.

½ cucharadita de extracto de vainilla.

¼ taza de leche de almendras.

¼ de taza de almendras crudas

3 cucharadas de chocolate negro.

¼ taza de semillas de chía

2 cucharaditas pequeñas de canela (recién molida)

Datos nutricionales (por porción):

Calorías: 324 kcal.

Proteína: 17 gramos.

Carbohidratos: 21 gramos.

Preparación

Todas las recetas anteriores tienen los mismos pasos de preparación.

Une todos los ingredientes hasta formar una pasta, que pueda ser moldeada fácilmente. Presiona la mezcla, hasta que tenga entre 1 o 2 centímetros de espesor, en una bandeja, previamente aceitada. Hornea a 350°C durante 15-20 minutos. Deja enfriar y corta en barras. Guárdalas, en un recipiente hermético o individualmente envuelto en papel plástico dentro del refrigerador, hasta por una semana.

Recuerda que puedes crear tu propia barra energética, ya que muchos de los ingredientes son opcionales. Con mucha imaginación y uniendo componentes que tengas a tu alcance, te puedes… ¡divertir en la cocina!