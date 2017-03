RevistaGala Para el cabello desenfrenado…¡Pero que también vale oro!

Aunque no todos tengamos el mismo tipo de cabello, cuidarlo siempre será importante y mucho más hoy en día, cuando no existen excusas por la cantidad productos, técnicas y hasta “sabios consejos” que nos facilitan la tarea. ¿Tienes el cabello crespo o rizado? Toma en cuenta los siguientes consejos y luce como siempre has querido

Así como el liso, el cabello rizado tienes sus puntos a favor: brinda un estilo diferente a la persona, habla mucho de su actitud y aunque no lo creas, proporciona un look desenfrenado pero agradable, que puede llegar a convertirse en la envidia de muchos.

Pese a ello, el saber cuidarlo, es una labor importante si queremos destacar. Por lo tanto, compartimos con ustedes algunos consejos que te ayudarán a mantenerlo. No olvides que tu imagen… ¡Importa mucho!

Usa el correcto y no abuses con su uso

El cabello rizado es más seco que cualquier tipo y por ende, es más propenso a debilitarse. Por ello, es importante que adquieras en champú especialmente diseñado para cabellos de este tipo con ingredientes más suaves y que fortalezcan el cuero cabelludo y la estructura capilar. Todo ello lo hará más flexible y manejable.

¡Pero ojo! La lavada no debe ser todos los días, si lo haces, puede aumentar la resequedad y hacer que se encrespe. Con dos o tres veces a la semana será más que suficiente.

Mantén con acondicionador

Este producto puede resultar muy beneficioso ya que necesitas reforzar constantemente la humectación. Un dato para escogerlo, es preferir aquel que no contengan productos a base de silicona, pues generalmente, tienen componentes muy agresivos.

Es importante que después de aplicar el acondicionador te fijes en cómo lo sientes. Si es esponjoso o blando, tal vez te estés excediendo en cuanto a cantidad. Por lo general, con unas pocas gotas del producto será más que suficiente; ahora, si sufres de dermatitis, usar acondicionador puede empeorar el problema, por lo que hablar con tu dermatólogo de confianza, será siempre lo mejor.

Desenreda sin apuros

Después de enjuagar, usa un peine de dientes anchos para desenredarlo y ayúdate con los dedos, esto marcará mucho más el rizo. Pero ¡Un dato! Nunca comiences a cepillarte desde las raíces, esto puede hacer que tu cabello se rompa, hazlo desde las puntas y ve subiendo.

Además, aprende a ser paciente, no se trata de salir del paso sino de hacerlo con cariño, aunque no lo creas, te lo agradecerá. Con el alado constante puedes maltratarlo y es precisamente lo que no queremos.

Seca adecuadamente

Lo correcto para secarlo, es que se aprietes con pequeños movimientos para quitar la humedad o tomar las puntas y presionarlas hacia arriba como si fuera un resorte. Además, si puedes sustituir la toalla por una franela ligera, mucho mejor. La primera puede partir el cabello y encresparlo.

Una vez seco, se puede aplicar una crema para peinar especial para cabellos rizados, así conseguirás una mayor definición de las ondas y un brillo natural. Si no quieres que se vea tan rígido, usa lociones y geles; si por el contrario, tu cabello suele ser un poco incontrolable, las cremas pueden ser una buena ayuda. En cualquiera de los casos, aplica solo un producto para peinarte.

Corta con regularidad

Córtate el cabello, cuando comience a alisarse en la parte superior. No existe un número fijo de días que deben pasar entre cada corte, simplemente, préstale atención a los cambios que vayas observando.

Por otro lado, pide un corte en seco en la peluquería. El cabello rizado se ve muy diferente cuando está húmedo que cuando está seco, así que considera esta recomendación y asegúrate que realmente te quede como te gusta.

En el caso de teñirlo, deja un poco de tiempo entre cada pintada. Lo bueno del cabello rizado es que suele retener más el color, por lo tanto, no tendrás que retocarlo con tanta frecuencia.