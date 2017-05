RevistaGala Compartiendo con…: 3 hermanas 1 pasión

Trabajar en familia es una tarea de coordinación y afinidad. Integrar tu vida laboral con tu vida personal significa un arduo trabajo, donde las responsabilidades están más a flote y se debe de tener una sincronía que no afecte ambos ambientes.

El amor de hermanas va más allá de simplemente contar con alguien, en esta oportunidad compartir tus horas de trabajo con seres queridos se siente más que magnífico. Viniendo de una familia muy trabajadora y creativa, el hecho de trabajar en equipo familiar ya es más que una costumbre. Llegaron con mucho entusiasmo, Karla Alvarado, Mayrin y Lolimar Valera, tres hermanas con personalidades totalmente distintas pero compartiendo un mismo sueño, que nace por casualidades de la vida. Teniendo profesiones que van muy alejadas al diseño, ya que Karla es abogado, Mayrin graduada en informática y Lolimar contadora, decidieron unirse en equipo y emprender el camino de tener su propia marca y a no estar atadas a horarios exclusivos de trabajo. Cada una enfocada en lo suyo, por años han hecho su vida y ejerciendo sus carreras por separado, buscando una manera de superación personal y un ingreso extra a sus actividades, nace “Pilarica”.

Un emprendimiento basado en accesorios y bisutería, con un estilo arriesgado y actual bajo un concepto modernista, siempre tratan de abarcar todos los gustos y con un sello personalizado; utilizando materiales como el acero bañado en oro o niquel, el cuero en colores, acrílico y hasta mdf. Conociendo la historia de cómo empezó este proyecto una cuarta hermana fue la que las motivó principalmente a arriesgarse con esta idea. Se han dado a conocer, por su talento y por realizar cosas muy exclusivas y netamente de su imaginación rigiéndose por sus raíces. Han tenido diversas aventuras a lo largo de este recorrido, con clientas muy exigentes, peculiares y poco convencionales, pero tratan de abarcar todos los gustos y sacarle una sonrisa a su público ya que sus prendas son únicas y personalizadas. Conozcamos esta historia…

Uniendo ilusiones…

El nombre de “Pilarica” nace a raíz de su devoción por la virgen del Pilar, incluso la familia trata a Karla, directora creativa, con el apodo de “Pili”. A ella siempre le gustaron las manualidades al igual que a Mayrin, desde jóvenes hacían accesorios de manera informal a sus amistades y para ellas mismas, también apoyaban al talento local, cosa que no pasaba con Lolimar, a ella siempre le gustaron los números y no se le facilitaba las manualidades.

Karla dice que tomar la inversión de la máquina de laser fue arriesgado en primera instancia, ya que no sabía cómo utilizarla, pero se dejó llevar por su pasión por el diseño. Decide seguir adelante y conocer por ella misma su nueva adquisición mediante el famoso dicho “ensayo y error”, llevando tropezones y luego haciendo cursos. Actualmente, Mayrin arma las piezas de bisutería, Karla diseña y maneja la máquina de corte laser y Lolimar se encarga de ventas, mercadeo y Relaciones Públicas, ellas fabricaban y “Loli”, como le dicen de cariño, vendía. Relatan que las primeras piezas quedaban con un acabado distinto, tanto así que, las hechas con acero raspaban la piel, ahora con arduo trabajo realizan algo mas pulido y se enfocan mucho en ser perfeccionistas. Antes de vender una prenda, de la que no se está muy segura por su innovación, prefieren usarlas ellas mismas primero por un tiempo determinado y asegurarse de que no pique, raspe, se desintegre o se le caiga el color con el uso.

Frutos de su inspiración…

Si hay algo en lo que concuerdan es que se sienten plenamente emprendedoras, no se quedan con las manos atadas, siempre buscan resolver e innovar. A medida que la entrevista seguía, nos dimos cuenta de que son mujeres luchadoras, no se conforman con poco, siempre buscan avanzar, no seguir la tendencia que esté de paso y revolucionar el mercado. Si hablamos de personalidades que las inspiran, tocaron el tema del artista Armando Villalón; lo definen como una persona muy humilde, netamente humana y cálida, además de ser fieles admiradoras de sus obras.

Aunque Lolimar y Mayrin son muy perfeccionistas y aportan ideas, Karla es la que materializa y las lleva a la realidad, su ingenio es un impulso para crear las piezas, ya que se define como: “cuando me pega la imaginación no me quedo quieta hasta que lo hago real”.

No se cansan de agradecerle a Dios por esta oportunidad, es que les ha ido tan bien que ya distintas tiendas en la ciudad exponen su trabajo, el cual ha tenido un gran éxito y el respeto de otros emprendedores. Y es que al tocar el tema de la pieza que más ha tenido admiración por las féminas barquisimetanas y fuera de la ciudad, nos señalan que hay dos pulseras emblemáticas de la marca: una de la Divina Pastora silueteada y otra, el mapa de Venezuela en manos de Dios, con un fino cordón de los colores patrios. La primera tiene una historia muy particular, recién despertándose, a Karla le llegó a su mente una imagen muy significativa de la virgen, le conmovió tanto que ese mismo día dejó de hacer lo que estaba haciendo y lo plasmó en acero.

Pero no todo siempre fue perfección, entre risas, nos contaron cómo fue su primera pieza…“Entre ingeniárnosla para empezar a usar la máquina láser, nuestra primera pieza fue un verdadero desastre utilizando mdf, las medidas no las sabíamos, para nosotras quedó horrible, pero entre gustos y colores… nos sorprendió que una clienta se enamoró de la prenda, le gustó tanto que terminó comprándola”. Con esmero y luego de pasar horas y horas intentándolo, le agarraron muchísimo cariño a este proyecto, se dieron cuenta que el que quiere lograr hacer algo lo puede hacer realidad.

“Trabajar en familia es una bendición”

Señalan que no todo es color de rosa, ya que las personalidades son totalmente diferentes, Lolimar se define como extrovertida, Mayrin es muy sencilla y Karla es atrevida. A lo largo de este sueño que comenzó hace un año y unos meses, han tenido choque de opiniones en materia de trabajo, pero narran que las discusiones son experiencias, actuar positivamente y practicar la comprensión, es su secreto. “Lo más bonito de esto es que cada día crecemos más… crecemos en familia, echándole muchas ganas las tres y superándonos como persona” acota una de ellas.

Como religiosas, no se cansan de agradecerle a Dios, su idea de emprendimiento está dando muy buenos frutos y todo se está dando gracias a su esmero. Han tenido muy buena reputación a nivel nacional, ya que las han contactado desde ciudades como Caracas, Valencia, Barinas y el mercado barquisimetano que es su fuerte. Han asistido a bazares donde lo ven como una ventana para exponerse y que más personas conozcan lo que significa “Pilarica”. No se limitan en mostrar su trabajo a nivel regional, quieren seguir expandiéndose a nivel internacional; ya han realizado envíos al exterior como a Chile, EEUU, Canadá y Colombia.

Las tres concuerdan en que disfrutan de lo que hacen y a donde han llegado, quieren seguir mostrando su talento por el resto de su vida, planteándose como meta “crecer, crecer y seguir creciendo”. No pretenden quedarse estancadas en hacer sólo bisutería para féminas, Lolimar quiere explotar al máximo la máquina de laser, tal es el caso que le ha planteado a sus hermanas la posibilidad de empezar a realizar empacaduras para el sector automotriz, aunque todavía no se sienten seguras de incursionar en ese medio. Desde este punto, todas tienen algo en común: ¡Les encanta cumplir sus sueños juntas!

¿Cuál artista venezolana quieren que use sus prendas?

Mayrin: Maite Delgado

Karla: Ana Vaccarella

Lolimar: Caterina Valentino

“Queremos darnos a conocer hasta que Dios no los permita” Lolimar.

“Es demasiado lindo cuando te encuentras en un lugar y llega una persona que no conoces luciendo una prenda tuya, eso hay que vivirlo para sentirlo” Mayrin.

“Nuestras prendas van dirigidas a todo tipo de personas, pero sobre todo a gente con personalidad” Karla.

[email protected]