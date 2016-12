RevistaGala José Luis Yépez Rodríguez: ¡Sin saco ni corbatas!

Oriundo del Tocuyo, este periodista, locutor y magister en comunicación corporativa es un caballero con todas sus letras, siempre nos presenta la realidad desde una óptica justa e imparcial y hoy, se une a nuestra celebración navideña para dejarnos conocer, un poco más, de su vida en esta época tan especial

¿Qué ha sido lo más difícil de estar en el medio?

¡Desconectarse! al contrario de lo que mucha gente piensa sobre su trabajo, a mí me encanta el mío, a veces creo que me faltan más horas del día para hacer otras cosas; También me gusta la radio, la televisión, escribir, escuchar música e ir al cine.

¿Personajes que admire?

Son muchos, pero podría decir que John Lennon, de hecho tuve la oportunidad de ir al edificio donde lo asesinaron, al monumento de Imagine y creo que fue un tipazo que se adelantó a su época, en cuanto a las letras de sus canciones.

¿Libro Favorito?

Podría decir: la Biblia, porque es un libro que nunca terminas de leer, es decir, lo lees, lo vuelves a releer y, dependiendo de las experiencias de vida, siempre habrá una nueva enseñanza.

¿En qué momento se quita el saco y la corbata?

Antes habría dicho, “al momento de ir a dormir”, pero hoy en día estoy como más casual o informal, no sé si son los años… (Risas).

¿Algo que ame?

¡Mi familia!

¿Un placer culposo?

No soy dulcero, pero entre los pocos dulces que me gustan están los helados, para mí son irresistibles en cualquier momento y a cualquier hora del día.

¿Qué le enfurece?

¡La injusticia!

¿Cómo es José Luis Yépez en casa?

¡Bueno, deberían definirme mis familiares! (risas), diría que tranquilo, trato de no hablar de política, sino más bien de ocuparme de otra parte de mí y de compartir con mis hijos, a los dos mayores les gusta la comunicación y al menor la tecnología, entonces, siempre busco temas de conversación que nos unan más.

¿De qué manera celebra la Navidad?

Desde que estoy pequeño la Navidad siempre ha sido una excusa perfecta para que se reúna la familia, tratamos de juntarnos todos, incluso, mi hijo mayor no está en el país y al momento de sentarnos en la mesa, él está presente vía Skype o Hangouts, ¡siempre buscamos la manera de no perder esa unión!

¿Santa o Niño Jesús?

Niño Jesús, aunque como mi padre era de Guasdualito – Apure, allá se solía celebrar más el seis de enero, entonces nosotros teníamos nuestro Niño Jesús y después nos íbamos a los llanos y recibíamos a los Reyes Magos.

¿Cuál es el regalo que recuerde con más emoción?

Un muñeco del “Hombre Nuclear”, era de una serie de televisión, que estaba de moda en ese entonces, protagonizada por el actor Lee Majors.

¿A qué le huele la navidad?

A tradición, familia, alegría y a pino fresco.

¿A qué le sabe la navidad?

Hallaca, pernil y pan de jamón

¿Dónde recibía el regalo de Niño Jesús?

Casi siempre fue al pie de la cama, pero cuando estábamos un poco más grandes, quizás por el temor de que descubriéramos al Niño Jesús, comenzaron a aparecer debajo del árbol (risas).

¿Cuál sería la Navidad ideal para usted?

Una donde estemos todos en familia, incluso los que se han ido, que estemos trabajando durísimo por un mejor país y donde haya más oportunidades para los jóvenes.

¿Cuál es la tradición que suele seguir en esta época?

La de las 12 uvas y el brindis luego del cañonazo, creo que nunca he salido con maletas ni ese tipo de tradiciones, sin embargo, en mi familia hay quienes lo hacen y suelo acompañarlos hasta la puerta a observar con alegría como recorren la urbanización (risas).

¿Qué tipo de música escuchan en casa para celebrar la Navidad?

De mi época infantil recuerdo La Billo´s, eso sonaba hasta decir ya; después, en mi época juvenil y profesional Guaco y en general las gaitas, porque estudié en Maracaibo y allá la temporada gaitera comienza en julio.

¿Se ha disfrazado alguna vez de Santa?

De Santa como tal no, pero si usé gorros con luces cuando los chamos estaban pequeños,vivimos esa nota completica, porque quise darles una infancia feliz para que la recordarán al igual que yo la mía.

¿Alguna anécdota navideña con sus hijos?

¡Hay algo que siempre te cuentan y hasta que no te pasa no lo entiendes! es cuando descubren quién es el Niño Jesús (risas), vivirlo como padre y en tres ocasiones fue una experiencia única, uno se pregunta “¿por qué, si todo lo hice bien?” (Risas).

¿Qué le pediría al Niño Jesús este diciembre?

Paz y prosperidad, creo que son dos cosas que necesitamos en estos tiempos. ¡Los venezolanos nos merecemos y vamos a tener un mejor futuro!

¿Qué proyectos trae para el 2017?

Hay varios por allí que tienen que ver con la parte comunicacional, además, ampliar un poco más la cobertura de lo que estoy haciendo actualmente y concretar algunas conversaciones que nos permitirán llegar a muchas más personas.

