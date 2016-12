RevistaGala Juan Andrés Peñalver…: Entre magia e ilusión

Visionario, con ganas de echar para adelante, despistado, apasionado por su trabajo, de humor sarcástico y soñador nato, fue la auto descripción de este comunicador social, que también ha buscado influenciar a su público llevando un mensaje positivo, de unión y dejar huella. Este locutor y animador, que además tiene una banda de rock, abrió el baúl de sus recuerdos y nos contó su vida navideña

¿Qué es lo que más ama, Juan Andrés Peñalver?

Amo a mi familia y mi trabajo. Para mí, no es ir a trabajar, es pasarla chévere, un Trabahobbie.

Si fueras un superhéroe ¿Cuál serías?

Me encanta Deadpool, me identifico con él por el humor negro y el sarcasmo.

¿Tu mejor virtud?

Soy una persona amiga, me gusta sumar amigos y conocer gente, porque nunca sabes quién puede ayudar y cuando. Me gusta cultivar la buena nota.

¿Una debilidad?

Me encanta el chocolate.

¿Cuál es la película favorita de Juan Andrés, esa que te mueve la fibra?

La vida es bella es mi película favorita, es una película cruda que relata una historia, una verdad, que fue realidad para muchos. Deja un mensaje.

¿Cómo celebras la navidad?

A mí me encanta la navidad, es mi época favorita del año. La celebro en casa de mis padres o de algún familiar, hacemos una cena, colocamos música y pasamos un rato ameno.

¿Santa o Niño Jesús?

Niño Jesús, pero si los dos pueden traerme, mejor.

¿Cuál es el regalo que recuerdes con más emoción?

Una vez hace demasiados años, cuando la vida era blanca y negro todavía, a mí toda la vida me ha gustado mucho la tecnología y siempre he tratado de estar a la par con ella y me trajo un VHS que era como en estéreo y era el boom del momento porque podías ver y escuchar las películas en mejor calidad. Ahora es muy normal, pero antes era demasiado innovador.

¿Dónde recibías el regalo del Niño Jesús?

Frente a los zapatos, que dejábamos al lado del arbolito.

¿A qué te huele la navidad?

A fuegos artificiales.

¿A qué te sabe la navidad?

A Venezuela, porque puedes estar en donde tú quieras y aun así algo inventas para ponerle el sabor, o las gaitas…

¿Cuál sería la navidad ideal para Juan Andrés Peñalver?

La he vivido siempre, he tenido mucha suerte porque la paso con mi familia, algunas veces por cuestiones de viajes no hemos estado juntos en estas fechas, pero ahora con las nuevas tecnologías todo es más fácil.

¿Cuál es la tradición que sueles seguir en esta época?

Siempre le dejábamos un zapato debajo del arbolito y ahí era donde poníamos la carta. Mis padres sonaban una campanita, simulando la llegada del niño Jesús. Normalmente en la tarde noche nos vamos todos a casa de mis padres o en la de algún familiar y bueno, hacemos la cena, que es la tradicional hallaca con pan de jamón y ensalada de gallina.

¿Qué tipo de música escuchan en casa para celebrar la navidad?

Gaitas y las pongo yo. Soy siempre el encargado de la música.

¿Qué le pedirás al niño Jesús esta navidad?

Primero que todo la salud para mi familia y para mí, también pido unión y paz para mi país para que salgamos de esto. Los venezolanos no nos merecemos lo que nos está pasando.

¿Qué proyectos traes para el 2017?

Tengo varios proyectos, pero no tienen fecha, tengo algunas cosas para la televisión y programas parecidos a piso 13. Pero han sido más de veinte años haciendo eso de manera casi interrumpida y no es que te satures, pero si sientes que debes salir un rato y que la gente descanse de ti. Lo que sí, es que quiero seguir haciendo radio. Actualmente estoy trabajando con voiceover, que son voces que identifican marcas y productos, lo hago para Venezuela y para otros países. Y he descubierto que es algo que me gusta demasiado, además puedo hacerlo desde aquí, así que… quizás es lo que haré.

Instagram: @ Juanandresp