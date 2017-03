RevistaGala  La visión artística de: Haiskell Delgado

En una fecha tan especial como el Día de la Mujer, celebrar el talento, trabajo y pasión con la que hacen cada una de sus actividades debe ser nuestra premisa. Desde temprano se levantan y con una sonrisa se visten de lucha para enfrentar el día con valentía, así son ellas, ¡así es la mujer de Venezuela!

En esta oportunidad, tuvimos una amena entrevista con Haiskell Delgado, una guanareña emprendedora que se vino a tierras barquisimetanas, hace un buen tiempo, para estudiar administración, aunque en el fondo no era la carrera que más le cautivaba “Nunca he ejercido administración, yo realmente quería estudiar diseño pero, por la cultura de antes, mi papá no me dejó, además la carrera la daban en Caracas” , añadiendo también que, si hubiese estudiado lo que de verdad quería, ahorita estaría llevando arte a otras partes del mundo.

Aunque nos comenta que tiene una personalidad fuerte, eso no le resta a su enorme sensibilidad artística, “Soy orfebre y también tengo esta pasión por pintar que es algo que nacióasí, ¡solito!” nos comenta, mientras hace referencia a que desde pequeña le ha gustado el arte “sobre todo los trabajos manuales”, es así como decidió crear su sello y llenar de vida los espacios de muchos hogares, por eso los invitamos a conocer un poco más sobre ella y su trabajo…

Háblenos un poco, sobre ¿Cómo ve la fuerza que tiene el emprendimiento femenino en nuestro país?

Ahorita que estoy metida en las redes sociales, porque no las manejo muy bien, me he dado cuenta de la cantidad de talento y no solo de mujeres, que se está desarrollando aquí en nuestro país, existe mucha gente que trabaja verdaderamente bello en cualquier área, y no es por nada pero ¡Venezuela es un país que desborda de talento!

¿Qué o quién le inspira?

Es una pregunta difícil, yo no soy de las personas que trabaja dependiendo de su estado de ánimo, me voy más hacia lo que siento en el momento que me dispongo a dibujar,dejándome llevar por lo que va llegando a mi mente.

¿Cómo surge a iniciativa de pintar cojines?

Eso fue el año pasado, comencé recreando o interviniendo las caras que pinta un artista estadounidense llamado Thomas Fedroasí que, como me gustaban mucho, hice un cojín para mí; luego cuando las personas me visitaban en la casa quedaban impactados con el diseño y comenzaron a decirme que hiciera para vender, de esa forma empezó todo.

Cuéntenos un poco sobre el proceso creativo y la elaboración ¿cose los cojines usted misma?

Bueno, comienzo dibujando directamente sobre el lienzo o tela, luego pinto al oleo, espero que seque, les coloco un protector de pintura y una vez que todo está listo, hago el forro, me encargo de rellenarlo y de coser todo el cojín, es un trabajo completamente hecho a mano, incluyendo las etiquetas en las también que pinto el logo.

¿Cómo define su estilo?

Yo creo que no tengo un estilo definido, cuando las personas ven mis cojines se pueden dar cuenta que todos son distintos, siempre voy buscando algo nuevo; de hecho hace poco hice un curso con un artista plástico reconocido y él me aconsejaba que debía buscar un estilo para que las personas pudieran identificarme, pero a mí no me gusta encasillarme, es decir no me gusta hacer siempre las cosas igual o bajo una misma línea, me gusta más la versatilidad. ¡Quizá también sea porque soy una pichón! (risas)

¿Cuál ha sido el diseño que más le costó realizar?

Yo creo que ninguno, porque como no es algo previsto, o sea, no planeo lo que voy a pintar antes de hacerlo, entonces cada uno es algo particular.

¿Qué busca transmitir con sus diseños?

¡Alegría y luz! Además de darles a las personasla oportunidad de tener algo de arte, en pequeña escala, dentro de sus casas.

¿Alguna obra que haya realizado y que no le guste?

¡Muchísimas! Las desbaratos y las vuelvo a hacer (risas).

¿Todos sus cojines están cargados de color?

Si, pocas veces verás un cojín mío en colores pasteles, ¡me gustan mucho los tonos vibrantes!

Por último, ¿qué mensaje le manda a todas esas mujeres emprendedoras?

¡Que se arriesguen así no tengan la preparación profesional como yo, porque no saben si al hacerlo descubren su verdadera pasión y que emprendan sin miedo, recuerden que lo peor que uno puede hacer es no intentar!