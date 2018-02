RevistaGala Llegó la quincena: ¿Cobraste tu salario emocional?

Han escuchado esa frase que dice “¡No todos trabajan por amor al arte!”, pues casi siempre, quizá por naturaleza, necesitamos algún tipo de reconocimiento por las cosas que hacemos y aunque, le damos mayor peso a lo monetario, también existen otras formas de hacernos sentir valorados…

En tiempos donde la desmotivación se puede apoderar de todos los que laboran en una empresa, es indispensable para los directivos, gerentes, jefes y demás personal con puestos de mayor relevancia, tener en cuenta que sus compañeros son seres con sentimientos y valores, y gracias a las actividades que realizan la organización puede seguir marchando hacia adelante.

Cuando hablamos del “salario emocional”, nos referimos a todas aquellas retribuciones, no económicas, que los trabajadores pueden obtener de la empresa. ¿Por qué no apostar por algo que incentive y tenga menor costo? Es la pregunta que todos deben hacerse cuando las condiciones monetarias no sean favorables. Pero no te preocupes, nosotros te daremos, algunas razones, para aumentar el salario emocional y convertir la desmotivación en motivos para quedarse.

Salario de oportunidades

¿Has revisado cuales son las oportunidades de crecimiento que ofreces?

Es decir, nadie se imagina pasar toda la vida haciendo lo mismo, ¡sería algo muy aburrido! Tu oferta se hace más atractiva cuando proporcionas escalones hacia el éxito. Lo vemos ejemplificado en las tiendas, cuando se incentiva a los vendedores para que se conviertan en el “vendedor del mes”.

Salario de desarrollo

Un personal capacitado profesionalmente, puede aportar mayores beneficios para las diferentes áreas de tu organización, pero ¿estás contribuyendo con ello? Caer en la zona de confort es muy fácil y cuando sucede, la innovación queda a un lado, lo que representa un riesgo en la producción de calidad.

Salario organizacional

Incluso si ofrecieras una buena recompensa monetaria, cuando el clima laboral de tu empresa es negativo, estas propenso a perder grandes talentos. La cultura y la comunicación interna deben regarse todos los días, como si fueran una planta. Escucha lo que otros quieren decir, sus preocupaciones, ideas y propuestas. ¡Valóralas de verdad!

Salario personal

La empatía con la vida personal de los trabajadores, es sumamente importante, no se trata de convertirse en chismoso, sino de prestar apoyo cuando a estos se les presentan dificultades personales, no olvides que, no todos tienen la facilidad de evitar que sus problemas incidan en la calidad de su trabajo. ¡Apoya y encontrarás apoyo!

Salario de comunicacional

No eres un “sabelotodo”, al final, quienes más conocen la forma en la que funciona tu negocio son quienes se encargan de “prender y apagar la máquina diariamente”. Permite que ellos sean parte de las decisiones importantes, ¡nunca sabes quién puede tener la idea que dispare el éxito tu empresa!