RevistaGala Lugares secretos: ¡No puede pasar!

Como seres humanos, tenemos la falsa creencia de poseer el control de todo lo que nos rodea, creyéndonos, incluso, más inteligentes que cualquiera. Pero lamentablemente, para nosotros, existen muchas cosas en el mundo que ni siquiera podemos imaginar y aunque las descubriéramos, podríamos toparnos con alguien que no tuviera el mismo interés en sacar a la luz algunos hallazgos

Siempre guardamos objetos, dinero y desde luego, secretos pero ¿Sabían que también se pueden guardar lugares? Sí, en nuestro planeta existen cientos de espacios que no conocemos, ya sea porque son privados, porque esconden algo importante o porque la misma naturaleza no ha querido mostrárnoslos, de cualquier modo, están allí pero sus puertas no están abiertas a todo el mundo.

Islas, terrenos y montañas son solo ejemplos de sitios como estos, que aunque no siempre representan un peligro para nosotros, sus condiciones o la información que contienen podría cambiar nuestra forma de ver el mundo. Por ello, buscamos algunas imágenes e información sobre cinco lugares imposibles de visitar que quizá no conocías…

Cueva Lechuguilla

Prohibido pasar: Considerada una de las cuevas más bellas del planeta, fue descubierta en el año 1986 por mineros, hasta ahora, se han logrado trazar 196 kilómetros de pasadizos y su profundidad alcanza los 489 metros, convirtiéndola en la quinta cueva más larga del mundo y la tercera en Estados Unidos.

Este extenso complejo subterráneo, contiene diversos minerales como el aljez, cristales mixtos de sulfuro de cadmio y sulfuro de zinc, 4,6 metros de estalactitas tubulares, globos de hidromagnesio, perlas de las cavernas, excéntricas subacuáticas, óxidos y otros elementos pocos vistos en el mundo. Sin embargo, a pesar de sus impresionantes características solamente científicos autorizados pueden tener acceso a su interior. Por suerte para nosotros, han surgido fotografías como las que te mostramos.

Área 51

Prohibido pasar: Este lugar es un terreno de aproximadamente 155 kilómetros cuadrados, rodeado por las montañas Groom y Papoose. Según la Agencia Central de Inteligencia (CIA), los nombres correctos para designar sus instalaciones son: Campo de Pruebas y de Entrenamiento de Nevada o Groom Lake.

Entre las curiosidades y misticismo que se tejen sobre este sitio tenemos que, es inexistente en todos los mapas nuevos que se elaboran de los Estados Unidos y en sus puertas, se encuentra un cartel con el aviso: “Prohibida la entrada o se utilizará fuerza letal contra ti”; pues, se conoce que está extremadamente protegido por un gran número de hombres con armamento de guerra y helicópteros de última generación. ¿Qué se esconde en este terreno? No se sabe con seguridad, pero siempre se ha relacionado con el fenómeno ovni.

Desierto Danakil

Prohibido pasar: Sorprendente por su calor extremo, este lugar es el hábitat de una tribu centenaria conocida como “afar” con más de 130.000 integrantes y de los asnos somalíes, una especie en extinción. La principal actividad productiva se centra en el comercio de sal, que es cortada a mano en forma de bloques.

Este paisaje caluroso, se encuentra sobre una grieta de la corteza terrestre conocida como “el infierno en la tierra”, se puede describir como una inmensa llanura con actividad volcánica y una temperatura que puede llegar a los 60 grados Celsius, su suelo es uno de los más calientes de la tierra y sus vientos se encuentran cargados de arena.

Isla Niihau

Prohibido pasar: Esta es la isla más pequeña y una de las más antiguas del archipiélago, con una superficie de 180 kilómetros cuadrados, su punto más alto es de 381 metros; tiene una población de más de 160 habitantes que viven de la agricultura y alejados totalmente de la tecnología.

Este lugar, fue comprado en el año 1915 por la “súper millonaria” familia Robinson, quienes decidieron cerrarla, con la intención de resguardar la cultura indígena y la vida silvestre del lugar, conservando hoy día su lengua nativa. Solo personal militar, miembros del gobierno e invitados de la familia Robinson pueden tener acceso a ella. Lo que ha generado que sea llamada “la isla olvidada” pues los mapas turísticos suelen obviar su existencia. Como dato curioso, podemos decir que, si te parece conocida, es porque en el año 1992 algunas escenas para la película Parque Jurásico, fueron grabadas en ella.

El pico del Monte Kailash

Prohibido pasar: Ubicado cerca del lago Mana Sarovar, en español “lago de la mente” y con una altitud de 6.638 metros. Se le conoce como el único monte, en el mundo, que no ha sido escalado debido a creencias religiosas budistas e hindúes.

Para los Hindúes, el dios de la destrucción, Shivá, habita en la cumbre de este lugar, señalado, por algunos, como el lugar donde reposan las almas. Dentro de la religión también se le identifica como el “linga” que representa la virilidad masculina, mientras que el lago Mana Sarovar se reconoce como la “ioni” representando el útero de la mujer.

Para los budistas, este es el hogar del buda Demchok, también conocido como Demchog o Chakrasamvara, que representa la dicha.