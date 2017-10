RevistaGala María Gabriela Hernández: “Es lo que yo pienso”

Guara de sangre y corazón, talentosa, amante de las flores y sobre todo súper cool, es María Gabriela Hernández, con 24 años se ha convertido en una empresaria exitosa, consolidando una marca tan colorida y extrovertida como su personalidad

Todo comenzó cuando estaba pequeña, con un dibujo de la Divina Pastora y unos colores, mientras todos en casa estaban ocupados, Gabriela pasaba las tardes dibujando, sin saber que estaba desarrollando su pasión por el diseño y eso sería lo que la iba a mover en su vida como profesional. Una niña con “crianza de antaño”, como ella misma la define, ya quecuando estaba aburrida se sentaba a coser con su abuela, desarrollando un gran amor por las cosas manuales.

Siempre apegada a vestirse bien, Gabriela recuerda que no podía salir de su casa usando ropa que consideraba fea, “no me atrevía a salir a la panadería como una loca”, dice, pero realmente, su primer choque con la moda fue a través de un televisor, viendo la alfombra roja, “me acuerdo que veía las piezas del diseñador John Galliano y me parecía increíble que la moda fuera lo que el diseñador quisiera, no podía creer, que alguien se pudiera expresar de esa forma tan particular”

Al ser mayor de edad, comenzó a trabajar en una tienda reconocida de ropa, donde le enseñaron sobre el mercadeo en la industria de la moda, resultando ser una de las mejores vendedoras de la para ese tiempo, esa experiencia la ayudo a conocerse mejor, “a pesar de estar muy agradecida, ahí entendí que no podía tener un jefe, no me gusta rendirle cuentas a nadie, pero ese fue mi empuje para hacer las cosas yo misma y emprender”

El comienzo del bananal

Algunas veces, de los momentos difíciles podemos sacar cosas maravillosas, así sucedió para Gabriela y “Me gustan tus bananas”, luego de una ruptura amorosa, sentirse muy sola en una ciudad completamente nueva, los nervios de comenzar su vida como estudiante de diseño de modas, logró devolverle la luz a su vida, plasmando alegría en sus confecciones, fundando su marca que irradia energía y excentricidad, “lo bueno de toda crisis es que hace que las personas abran los ojos, a mí, la crisis emocional me hizo aprender a quererme a mí misma, sacar lo mejor de mí, entendí que a veces uno se ahoga en lo que no importa y que de todo lo malo, se puede sacar algo muy bonito”.

Pero una marca con tanta personalidad, no podía tener un nombre común y el nombre de esta marca, es una total anécdota “yo estaba en una fiesta, donde había un chamo con unos shorts de cambures y lo primero que se me ocurrió decir fue “me gustan tus bananas”, todo el mundo quedó loco con la frase y como yo no salgo sin mi libreta de ideas, lo anoté”. Para ese entonces ya en la cabeza de Gabriela se estaba “cocinando” la idea de crear una línea de vestidos, cuando se encontró con el momento de ponerle un nombre a su idea, recordó esta frase pegajosa, que iba de la mano con el concepto, “yo siempre he sido una persona que no le importa el qué dirán” y sin duda alguna, así es “Me gustan tus bananas”.

Amarillo alegría

“Mi marca es alegría, mi marca es lo que yo pienso, para mí el que entra a mi oficina, es como si entrara a mi cerebro”, a pesar de ser un poco irónico, en su día a día, es una persona muy minimalista, con tendencia a vestirse de negro y colores neutros, su marca es colorida y llena de estampados, haciendo piezas exponen lo que pasa por su mente.

Su determinación la llevó a sumergirse en un mundo en el que jamás había estado, los negocios, cuenta que se paseaba viendo las vitrinas de las tiendas y nunca veía algo que la representara, comenzó a preguntarse qué podía hacer para cambiar eso, “si no me gusta lo que me rodea, no quiere decir que el mundo esté mal, sino que yo no estoy haciendo nada para solventarlo”, esa fue una de las razones por las que comenzó a hacer ella misma su ropa.

Un día llegó a sus manos una colorida tela, y no lo pensó dos veces para hacer un vestido, causando sensación entre sus amigos, al principio se dedicó a confeccionar únicamente vestidos, pero al ver la receptividad del público amplió la marca a todo tipo de ropa, incluso bolsos.

Ante la adversidad

“La crisis me ha hecho llorar y reír, me ha hecho sentir muy vulnerable”, Gabriela explica que la situación del país le ha afectado directamente, reduciendo sus ventas de forma abismal, “antes vendíamos a varias tiendas alrededor del país, muchas de ellas han cerrado, me entristece porque son personas que al igual que yo, están emprendiendo y no pudieron soportar la crisis”, pero también que gracias a esto ella, logró surgir, cuando los productos nacionales comenzaron a tomar importancia en el mercado. A pesar de todas dificultades, tiene la aspiración de poder crear una franquicia, producir en masa, tener una tienda más grande, “que la frutería se convierta en un supermercado, que todos los acabados que tengan las piezas sean mayor calidad”.

Sin embargo, esta chica no solo está dedicada a su marca, también piensa en su crecimiento como profesional, enamorada del mercadeo y por supuesto del diseño, “siempre estoy invirtiendo en mi conocimiento, es importante invertir en nosotros, en querer siempre aspirar más, eso es motivo de inspiración a otras personas”, es una chica que piensa en las cosas positivas que le da la vida, fiel creyente que se pueden sacar ideas exitosas de los tiempos más oscuros de nuestras vidas.

Así es Gabriela…

Un diseñador que te inspire:

EllieSaab

Define a la mujer venezolana:

Alegre, extrovertida, colorida y súper tropical

Que prenda no puede faltar en tu clóset:

Una franela a franjas

Gabriela no sale de su casa sin…

Una labial en la cartera

Tu color favorito y por qué:

Turquesa, es un color que me transmite mucha paz

En tu tiempo libre…

Me gusta hacer ejercicio y correr.

Información: Instagram @megustantusbananas