RevistaGala N A K Ú: Brillo bajo el sol

La palma moriche, uno de los árboles más emblemáticos de nuestro país, es considerada por los indios Warao como el “árbol de la vida”, su tamaño puede alcanzar los 35 metros de altura y durante siglos, ha sido de gran utilidad para nuestro indígenas, en su alimentación, por sus propiedades medicinales y sobre todo, por la versatilidad de sus hojas a la hora de realizar tejidos

Motivada por las ganas de emprender y el encanto que le dejó recorrer distintos rincones del país, Alejandra Carmona Feaugas, una joven alegre, extrovertida y, en sus propias palabras “muy habladora”, es comunicadora social egresada de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB) y actualmente, se dedica a la realización de sombreros con palma de moriche e intervenidos con diversos materiales, todo completamente a mano.

Desde pequeña, estuvo expuesta a la creatividad y el diseño, sus padres son arquitectos y sus hermanas mayores apasionadas por la moda y el buen estilo, resaltando que: “Mi hermana mayor también está inmersa en la creación de accesorios y puedo decir, que ha sido uno de mis mayores ejemplos y motivaciones para introducirme en el mundo de la moda”.

Y es que, los sombreros de Alejandra, son una atractiva mezcla entre nuestra cultura y el toque moderno que le agrega con diversas aplicaciones en llamativos colores, estos modelos llevan el sello de NAKÚ y a continuación nos contará todos los detalles al respecto…

Entrando en materia

¿En el mar la vida es más sabrosa?

¡Sin duda alguna! Y mucho más si se trata de nuestras hermosas playas venezolanas.

¿De dónde surge el nombre de tu sello?

Quería integrar el nombre de un animal que estuviese en las palmas, NAKÚ, significa mono en Warao, dialecto de una de nuestras etnias indígenas más importantes y lo elegí porque pienso que es una buena forma de dar a conocer el talento venezolano. En definitiva, este nombre tiene toda una historia trasfondo, con un sentido de pertenencia único y sobretodo 100% nuestro.

¿Qué buscas reflejar en estos sombreros?

¡Piezas para brillar bajo el sol! Es decir, busco reflejar originalidad y coquetería en esa mujer que, a pesar de querer protegerse del sol, no quiere pasar desapercibida en la playa.

¿Háblanos del proceso creativo?

Es una etapa súper interesante, porque todo el tiempo estoy probando diferentes materiales y tratando siempre de innovar para crear piezas únicas y muy originales.

¿El tejido está hecho a mano?

Sí, es completamente a mano y aunque no lo realizó yo, tiene un gran valor artesanal, no obstante, me encargo de intervenirlos con diferentes materiales y es otro proceso donde cada detalle también lo trabajo a mano.

¿Qué materiales usas decorarlos?

Para decorar e intervenir los sombreros juego con cintas tejidas y sintéticas, algunas traídas de afuera y otras las adquiero en el país. Cada diseño es variado, tengo unos muy coloridos y otros con colores más opacos y neutros.

¿Cuál ha sido el diseño que más te costó realizar?

Fue uno al que llamé:“el modelo estrella” y es porque tenía que atravesar con la cinta, todo el sombrero hasta que quedara en forma de estrella.

¿Hasta dónde te gustaría llegar con este trabajo?

Me encantaría llevar nuestro talento a todos los rincones del mundo. Actualmente, estoy en ese proceso y ya tengo algunos modelos en Orlando – Florida y también tuve la oportunidad de tenerlos en República Dominicana.

¿Has pensado en algunos modelos para hombres?

¡Sí claro que lo he pensado! Pero aún no he tenido la oportunidad. Por ahora estoy enfocada en el mercado femenino, de igual forma, el sombrero plain o sencillo, sin decoración, es para ambos sexos.

Por último, ¿qué mensaje les da a todas las personas que quieren incursionar en el mundo del diseño?

¡Las invito a explorar en este mundo creativo y único, que además te sorprende todo el tiempo!

No tengan miedo en presentar sus ideas, que siempre hay un mercado para cada tipo de persona, y ese es precisamente el secreto de todo buen negocio tener muy claro cuál es tu target para convertir tu marca en un éxito total.

Preguntas Rápidas

En 3 palabras: ¿Arte?

Creatividad, originalidad, colores.

¿Un diseñador que admires?

Carolina Herrera

Tu mayor logro

Tener mi propia empresa

¿Una obra de arte nacional que te guste?

Monumento “Manto de María”

¿La canción que más escuchas últimamente?

Too Good At Goodbyes de Sam Smith.

Tu inspiración es…

Ser original.

Información : Instagram: NakuAccesorios