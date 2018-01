RevistaGala Naturalezaentre lápices: Un escritorio más verde

¿Sientes que a tu oficina le falta un poco de vida?, tal vez algo que te motive a trabajar y sea agradable a la vista. Nos encanta estar al aire libre, entrar en contacto con la naturaleza pero muchas veces no tenemos el tiempo para hacerlo, por eso, no hay nada mejor que llevarte un pedacito de lo que tanto nos gusta del planeta, al escritorio

Darle un toque de vida verde, en el interior y el exterior de la oficina, hace el ambiente más acogedor y brinda muchos beneficios, por ejemplo, nos ayuda a liberar estrés, despejar la mente, como si fuera poco, aumenta nuestra productividad y creatividad, siendo más los pros que los contras, de tener en la mesa donde pasamos horas trabajando, un compañero con un poco de clorofila.

Tal vez, estás pensando que tu oficina tiene poca luz, que eres una persona muy descuidada, que no dejarías a la pequeña mata sobrevivir, pero si no lo sabías, existe un abanico grande de variedades de plantas, seguro hay alguna que se adapte a tu estilo de vida y a las condiciones de la oficina donde trabajas. Así que no te preocupes, ¡sólo debes escoger la correcta para ti!

Cactus

Son perfectos si trabajas cerca de una ventana, que pueda darle luz directa. Estos puntiagudos amigos se han vuelto muy populares por el poco cuidado que requieren, no necesitan mucha agua para sobrevivir, con regarlos una vez al mes será suficiente y su tamaño compacto los hace más manejables, ocupando menos espacio en tu mesa.

Cuna de Moisés

Esta estilizada planta, tiene una flor que nos recuerda a la cala por su delicadez y figura, resulta una buena opción para la oficina porque no necesita mucha luz, convierte espacios vacíos en verdes y ayuda a purificar el aire. Viene en distintos colores, dándole un toque personal a la decoración de cualquier oficina. Para verla crecer bonita, es necesario mantenerla alejada de las ventanas y suministrarle agua dos veces por semana.

Fitonia

A diferencia del cactus, esta pequeña planta requiere muchos cuidados, aunque es capaz de sobrevivir con luz artificial, tan así, que si la dejas en el sol, sus hojas podrían quemarse. Necesita estar en ambientes húmedos, para ver a sus agradables hojas blancuzcas, dar un toque lindo a un pequeño espacio. Lo ideal para mantenerla verde, es rociarle un poco de agua todos los días.

Melisa

Esta no es muy exigente, sobrevive estando a pleno sol o en sombra total, estará bien incluso si la colocas lejos de la ventana. Se dice que puede mejorar el ánimo de quien esté cerca y aumentar el bienestar laboral. Plantándola en una maceta, con un buen drenaje y tierra, podrá vivir mucho tiempo sin perder sus verdes hojas, sólo recuerda mantenerla siempre húmeda para que no se marchite.

Jade

Conocida como el árbol del dinero, existe la creencia, que es capaz de traer abundancia financiera. Llamativa por sus carnosas y brillantes hojas verdes, es resistente a ambientes poco amigables y por su vistosidad, resulta muy decorativa. No pide mucha atención, con regarla dos veces al mes estará bien. Aunque es pequeña, puede llegar a crecer hasta un tamaño mediano, una buena opción para cualquier oficina con poco espacio.

Potos

Una planta encantadora, permite ser colgada o puesta como enredadera y sobrevive sin requerir mucha atención, suminístrale agua sólo cuando la veas triste y con las hojas un poco decaídas. Con su tamaño pequeño y verdes hojas, es capaz de crecer en ambientes muy húmedos, dándole un toque extra al escritorio.

Aloe vera o Sábila

Es conocida por sus propiedades medicinales, si cortas una penga, su gel ayuda a sanar irritaciones y heridas en la piel. Una planta que nunca puede faltar en casa, ni en la oficina, porque es capaz de mantenerse pequeña, con pocos cuidados, rociándole en la tierra un poco de agua, cada 4 a 5 días, tendrás un botiquín en caso de emergencias.

Orejas de Burro

Con hojas largas, verdes de borde amarillo, es una de las más beneficiosas para el ambiente, por su producción de oxígeno, puede ayudar a purificar ese aire reciclado que solemos tener en los lugares cerrados. Además, es muy estética, con un tamaño pequeño o mediano, todo depende del espacio que le des para crecer.