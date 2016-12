RevistaGala Tony Bujana: Detrás de los micrófonos 

Barquisimetano de pura cepa, ingeniero civil y amante de la radio, confiesa que desde siempre ha esperado con ansias, años tras año, el nacimiento del niño Dios. Conozca más sobre el capitán de un barco llamado Fama 98.1 FM, quien además de procurar un balance noticioso entre la política y la economía, juega tenis, lee historias de intriga y es feliz, disfrutando de las pequeñas cosas de la vida

¿Cómo fue el 2016 para Tony?

Un año lleno de retos y de dificultades, tanto en el plano personal como profesional, pero todo superado con entusiasmo, seguridad y confianza.

¿Ser exitoso en el mundo de la radio es?

Poder llegar a muchas personas con un mensaje claro y que además, pueda vender. La radio tiene un poder de penetración inmenso en Venezuela y eso, se debe aprovechar.

¿Cuál ha sido la clave para mantenerte por tanto tiempo ante los micrófonos?

El disfrutar inmensamente mi trabajo. Quiero lo que hago y entiendo la misión que tengo dentro de la sociedad, pues de alguna manera, el ser interlocutor entre los ciudadanos y las personas de poder, significa una gran responsabilidad.

¿La entrevista más difícil?… ¿Y la más compleja?

Uno de las más difíciles de conseguir y que nos costó hacer, fue la de Carlos Andrés Pérez. Cuando la hicimos fue muy cuestionada, sin embargo, al morir, la entrevista se repitió y la gente la percibió de otra manera… ¡Carlos Andrés no se dejaba!

¿Crítico y equilibrado las 24 horas del día?

Con una postura definida y abierto siempre al debate.

¿El Hobby de los ratos libres?

Jugar tenis, aunque antes lo hacía mejor. También leo, no solamente lo que me toca por oficio, sino también lo que me causa placer, como los libros de John Grisham.

¿Santa o el Niño Jesús?

El Niño Jesús

¿Le hacías cartas?

Por supuesto y no solamente para pedir, sino también para ofrecer algunos cambios en mi comportamiento, inducidos por mi mamá (risas).

¿Cuál es el regalo que recuerdas con más emoción?

Un carro de batería recargable, en el que podía montarme y conducir como los adultos. Creo que tenía 6 o 7 años cuando lo recibí.

¿Dónde recibías los obsequios?

Debajo del arbolito…la emoción de un 24 de diciembre no me permitía prácticamente dormir, deseosos por saber que me había traído el Niño Jesús (sonriente).

¿Cuál es la tradición que sueles seguir en esta época?

Los días más importantes son el 24 y el 25, por lo tanto, los vivimos en familia. Eso significa ir a la misa de navidad todos juntos y compartir en la casa acordada, pero con la alegría en el corazón de saber que nace Jesús en cada uno de nosotros.

¿A qué te huelen y a qué te saben estas fechas?

Me huelen a hallaca, pan de jamón y a todo lo sabroso de estos días. Y con respecto al sabor, pues a familia, recarga espiritual, descanso y a plantearme nuevas metas para el año que está por comenzar.

¿Qué tipo de música escuchan en casa para celebrar?

A mi particularmente me encanta la música de fama de los 70, 80 y 90. Sin embargo, no puedo negar que a la par de ella, escuchamos villancicos, gaitas y la Billos.

¿Cuál sería la navidad ideal para Tony Bujana?

Una en la que el Niño Jesús logre nacer, como cada noche buena, en el corazón de todos los venezolanos.

¿Qué le pides a él este año?

Que proteja a los niños venezolanos, que proteja a las familias venezolanas y que podamos salir de esta situación en la que estamos viviendo, porque no hay un país más bello y más grande, que el nuestro. Necesitamos de mucha luz para nuestros gobernantes y para quienes estamos en los medios.

Proyectos para el 2017…

Celebrar a lo grande los 20 años de Fama 98.1FM y seguir creciendo tanto en el plano personal como profesional, dando siempre lo mejor de mí.

