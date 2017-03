RevistaGala Una etapa diferente… Para toda mujer valiente  

En la vida de toda mujer siempre hay muchos cambios y cada etapa, por muy difícil que parezca, puede convertirse en la mejor de todas, si se aprecia desde una perspectiva positiva. ¿Llegó la menopausia? Tranquila, también esta época, puede ser buena. ¡Disfrútala!

Por naturaleza vivimos en una serie de cambios con subidas y bajadas tal, como se perciben desde una montaña rusa: sentimos que el corazón se acelera, que el miedo se apodera de nosotros y que cuando nos invade la calma, estamos por experimentar algo desconocido. Más o menos así, son los cambios por los que pasamos todos y particularmente las mujeres, cuando llega la menopausia.

Sin embargo, lejos de lo “trágica que pueda parecer”, es una época maravillosa que se debe vivir, asimilar y finalmente, superar. Para conocer más de ella, conversamos con la Doctora Katiuska Ríos, Médico Ginecólogo, quien muy gentilmente nos contó más del tema…

¿Qué se conoce como menopausia?

Hablamos de menopausia natural, cuando luego de un año, ha desaparecido la menstruación en la vida de una mujer por el cese de la función ovárica. También puede ser por causa quirúrgica, cuando se realiza una operación y se eliminan los ovarios o cuando por alguna razón patológica, las mujeres dejan de ver la regla antes de lo establecido, ocasionado principalmente, por una falla ovárica.

La terapia hormonal es una opción de tratamiento para esta época de la mujer ¿Qué se necesita para recibirla?

Es indispensable que la paciente se haga chequeos previos a la toma de estos medicamentos. Debe realizarse exámenes tales como mamografía, citología y econograma pélvico, por supuesto, todo debe ser indicado por un especialista.

¿Cuáles son las alternativas si la persona no puede tomar hormonas?

No todas las mujeres pueden recibir hormonas, bien sea porque tienen antecedentes de cáncer hormonodependientes (de mama o de ovario) o bien por otro tipo de contraindicaciones como trombosis venosa, entonces ¿Qué se le puede ofrecer a estas pacientes? En primer lugar no debemos olvidar que el ejercicio y una vida saludable, nos ayudarán no solo con esta transición en nuestra vida, si no que proporcionarán muchos otros beneficios. Adicional a esto, pueden mejorar algunos de sus síntomas con antidepresivos, fitoestrógenos, humectantes locales vaginales y las famosas isoflavonas de soya.

Más allá de los sofocones característicos de este proceso ¿Qué indican las oleadas de calor?

¡Esta pregunta me parece fantástica! Las oleadas de calor además de alterar la calidad de vida de las pacientes, pueden aparecer en momentos poco apropiados o producir insomnio. Además, más allá de eso, se consideran un marcador de riesgo cardiovascular, por lo cual, es importante atenderlas a la brevedad posible.

¿A partir de qué edad las mujeres pueden padecer de menopausia y por qué?

La edad de la aparición de la menopausia, en la mujer venezolana, es alrededor de los 48 años y ocurre por el cese de la función ovárica.

¿Cuáles son las consecuencias que trae?

Al no tener la producción de estrógenos y progesterona, principales hormonas ováricas, se producen cambios importantes en todo el organismo, entre otras cosas, el epitelio de la vagina y de la vejiga se hacen más delgados y ello genera la susceptibilidad frente a infecciones urinarias así como ciertas molestias al tener relaciones sexuales. También, la mucosa del colon tiende a adelgazar, se afectan los huesos aumentando el riesgo de osteoporosis y en general, ocurren cambios metabólicos. Todo esto puede disminuir o tener un menor impacto, bien sea con un tratamiento médico o con una preparación para asumirlo, con ejercicios y una vida saludable.

Para todas aquellas que puedan tener duda ¿Es fundamental la orientación médica?

Por supuesto que sí. Tendemos a usar los medicamentos que la vecina o nuestra mejor amiga nos recomienda y esto puede llevarnos a correr riesgos, pues es solo el especialista el que sabe qué tipo de hormonas podemos usar y en qué proporción o cantidad.

¿Es una etapa por las que todas las mujeres deben pasar?

¡Claro! Es parte de nuestra evolución en la vida, debemos pasar por allí.

¿Se puede llevar una vida sexual activa a pesar de atravesar esta situación?

Si. Este aspecto es muy importante. La menopausia tiende a adelgazar los tejidos y al no haber estrógenos, hay poca lubricación y molestia al tener relaciones; esto puede solucionarse con humectantes y con los estrógenos locales que vienen en crema.

Viéndolo en positivo… ¿Qué es lo bonito de todo esto?

Como explicaba, la edad de la menopausia está alrededor de los 48 años y durante ese tiempo, la mujer está en su plenitud creativa e intelectual. A esta edad, ha acumulado una experiencia súper valiosa que puede usar para cientos de proyectos profesionales y personales.

De igual forma, la mayoría tienen a sus hijos grandes, ya no hay agite del apuro escolar, ya no tienen que preocuparse por un embarazo y pueden disfrutar de su pareja y de sus relaciones ampliamente porque saben que desean. En definitiva, tienen casi 30 años por delate para cambiar su perspectiva de la vida, alcanzar nuevos proyectos y planear nuevas metas.

Algunas recomendaciones generales importantes de considerar…

La indicación de terapia hormonal de reemplazo, debe ser bajo vigilancia médica.

El ejercicio debe ser de aproximadamente 150 minutos a la semana.

El yoga, la relajación y la meditación han dado buenos resultados en el manejo de los sofocones u oleadas de calor, sin embargo aún no hay estudios concluyentes.

Las isoflavonas de soya y las terapias alternativas, pueden eventualmente mejorar los síntomas, sin embargo, hacen falta estudios con resultados concluyentes al respecto.

La terapia hormonal puede usarse hasta por 5 años y mientras más temprano se reciba, mayores serán los beneficios. De prolongarse este tiempo, debe continuarse discutido con su médico. The North American Menopause Society (NAMS) International Menopause Society (IMS Consenso Venezolano de Menopausia

Información: [email protected]