RevistaGala Vida, juego…: Un salvavidas improvisado

Cuando llegas al teatro lo que menos te imaginas es que mientras esperas entrar, te entreguen tres papelitos en blanco y te digan: “Escribe un título, un personaje y un género”. En ese momento comienza la intriga y la expectativa por no saber con lo que te vas a conseguir.

Jugar a improvisar, consiste en representaciones escénicas de siete minutos de duración, siguiendo parámetros de diversas categorías, que son sacadas al azar, junto con las que escribe el público, el título y un género como humor, drama o suspenso.

La improvisación teatral, es en definitiva, un arte: son ejercicios de formación actoral que se llevaron a escena. “Ha sido un boom a nivel mundial”, nos comentó Fidel Ceballos, quien tomó la iniciativa hace seis años junto a Héctor Liscano, de captar personas que estuvieran interesados en el teatro desde una perspectiva distinta.

Para Fidel, lo mejor de improvisar es que puedes hacer y decir lo que sea, que tienes que vivir al máximo el aquí y el ahora. “James Belushi decía que hacer impro era mejor que tener sexo, yo creo que está muy cerca”, dijo. Las únicas limitaciones que puedes conseguir son las barreras de la mente de algún jugador.

La idea de crear Improbar, fue inicialmente una propuesta para generar herramientas y alternativas en el trabajo de payaso de hospital. “Hace mucho tiempo había una serie de televisión americana que se llamaba Whose Line Is It Anyway?, y me quedé enganchado queriendo hacer eso y aquí estamos”.

Esta rama del teatro, se lleva a cabo sin un guión o algo escrito. Los jugadores improvisan, de acuerdo a lo que el público presente, escribe en las categorías y en un tiempo de un minuto o dos tienen que armar su escena. “Es un reto para todo actor de artes escénicas, improvisar, por la relación con el público y porque siempre se está en el BORDE”. Para Fidel, entrar en escena, además de sentir unas enormes ganas de ir al baño, es una liberación. “La mayoría de las veces una conexión y complicidad entre nosotros”.

La innovación, la frescura y hasta la improvisación es lo que atrae siempre al espectador, buscar un escape luego de un día agotado. “Por lo general a las funciones llegan jóvenes universitarios de todos los géneros, con una receptividad brutal, siempre es una sorpresa ver como la gente recibe la propuesta”.

“Impro, es un espacio de libertad, no se juzga a nadie por ninguna conexión, todo el mundo puede hacerlo, generalmente se pide que quienes quieran formar parte de la comunidad sean mayores de edad. En el proceso hay algunas conexiones emocionales que requieren cierta madurez asumirlas”.

Dentro de los ensayos, al no tener un guión y estar a la expectativa de no saber qué escribirán los espectadores, tienden a ensayar con cosas básicas, se inventan sus propias improvisaciones, que por lo general, son las que el público más pide, diferentes personajes, géneros que tienden a sobresalir. “Nos inspira el juego, la risa, los chistes, además de ser una terapia”.

El ser humano es un ser complejo, por ende, en su mayoría, viven de apariencias y no se permiten dar la cara al mundo tal cual son, es por ello que la improvisación teatral les brinda un espacio de libertad. “Pueden mostrarse tal y como son, sin máscaras”.

“Mi mensaje siempre será que dejen el miedo, vayan al teatro, lo único que nos puede salvar del caos es el humor y pasar buenos ratos. Basta de quejarse, hay que activarse”.

A los venezolanos que les guste el arte, el teatro, ésta es una buena opción para salirse de la rutina del día a día. Hay que apoyar el talento nacional, y de esta manera buscar fomentar los valores y la cultura teatral.