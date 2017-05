RevistaGala Xiomary Urbáez: “Leer es sexy”

Luego de una entretenida sección de fotos, nos sentamos a conversar en una acogedora librería, con una mujer que no sólo te cautiva con su sonrisa, sino con sus ojos llenos de alegría e ilusión cada vez que habla de una de sus obras, Xiomary Urbáez, una talentosa escritora y profesora universitaria que construye país por medio de las letras.

Desde pequeña Xiomary era una niña diferente, de esas que sobresalen del montón, creció rodeada de juegos de metras, escaladas de árboles y saltos de ríos con sus hermanos, pero al mismo tiempo amaba la literatura y escuchar los poemas de su papá, José Rafael.

A muy temprana edad había leído los clásico de la literatura juvenil, como el Billete de lotería, Historia de dos ciudades, la Cabaña del tío Tom y el Principito.

“Yo solía ir a una fiesta o incluso a dos en una misma noche, cerca de la una tenía que regresar a la casa y amanecía súper trasnochada, no por la fiesta, sino porque había dejado un libro en el pico de la historia y no podía dejar de leerlo; incluso podía estar bailando con el muchacho más bello de la fiesta y estaba era pensando en el libro que había dejado en casa”.

Pero a pesar de su pasión por los libros, mantenía esa faceta bajo perfil, creía que sus compañeros de escuela la iban a ver raro porque le gustaba leer; en ese entonces no entendía que se estaba saboteando esa semilla literaria que venía cultivando desde chiquita.

Con el tiempo comprendió que la literatura y la escritura formaban parte de su vida y sus necesidades; por lo cual no había razón para ocultarlo, al contrario, ahora tiene como misión promover la lectura como herramienta para mejorar al ciudadano, “el niño que crece leyendo, va a ser un buen ciudadano, un mejor profesional y padre”.

Periodismo con literatura

Si bien es cierto, su primer acercamiento fue a los cuentos, las novelas y la poesía; cuando tiene que elegir la profesión a la que iba a dedicarse por el resto de su vida, apostó por la Comunicación Social, carrera que le ha dado grandes satisfacciones.

Luego de experimentar varias ramas del periodismo, incluyendo el diario impreso, decide ponerle una pausa al siglo 21 que tanto la estaba lastimando y agobiando, para transportarse a una de sus épocas favoritas, el siglo 16; dejando a un lado la “estabilidad” económica del quince y último, para dedicarse de lleno a una mujer que venía investigado desde hace un tiempo, Catalina de Miranda.

El inicio no fue sencillo, tuvo que decirles a sus hijos que necesitaba tiempo para ella, por lo cual dejaría de trabajar por casi tres años para escribir; al principio no entendieron muy bien porqué su mamá estaba dejando su empleo de ingresos fijos. Una mañana, comienzan a revisar las redes sociales y se topan con que esa “locura” tenía sentido, pues la novela Catalina de Miranda, fue una de las diez finalistas del V Premio Iberoamericano Planeta-Casa de América de Narrativa 2012, entre 454 obras concursantes del mundo hispanohablante, siendo la única venezolana elegida.

Y es que a pesar que se inició un poco tarde a escribir, Xiomary es una escritora por naturaleza, que no necesita tener un ambiente reservado, de esos que tienen los escritores en las películas, para transportarse a los sitios más remotos y convertirlos en historias; por lo que no es sorpresa que su recocida narración fue escrita en un pequeño banquito de tintorero, en un rincón de la sala de su casa, rodeada del “mamá mamá”, el sonido de la lavadora y todos el ruido externos, lo cual no fue obstáculo para interrumpir su proceso creativo. “yo creo que el éxito radica en enamorase de su propio texto, sin importar los factores externos”

¡Yo soy mamá!

No todo es letras y libros, Xiomary tiene otro trabajo más fuerte, uno de 24 horas y 7 días a la semana, sin vacaciones o remuneración, ser mamá de tres “Caciques”, Geraldine, María Andreina y Gerardo. Para ella, la maternidad no fue algo “tan maravilloso” como la gente suela decir, reconoce que ser mamá es fuerte y está lleno de sacrificios, pero sus hijos son el regalo más hermoso que ha recibido, “me siento afortunada que Dios y mis hijos me escogieron para ser su madre”.

Pero sus hijos no son sólo Geraldine, María Andreina y Gerardo, también desde un tiempo adopta cada seis meses a nuevos muchachos en sus aulas de clases, los cuales aprecia y disfruta formándolos como la nueva generación de periodistas en país.

Tierra Viva

Otra de los intereses a los que dedica parte de su tiempo, es promover la literatura desde diferentes ámbitos, recientemente viajó al Delta para reunirse con tres etnias, las Yekuana, Wayúu y Warao en un campamento, donde realizó un taller junto a una organización no gubernamental, Tierra Viva con el fin de empoderar a ese grupo de artesanas indígenas.

La novela continua

Una de sus reglas de oro dice: “los autores deben obligarse a escribir todos los días”, por lo cual, Xiomary no se detuvo con Catalina, actualmente tiene ya cuatro historias próximas a publicarse, unas de ella, es una mezcla de ficción histórica con novela negra, enmarcada en la época de los años 30.

En pocas palabras…

¿Libro impreso o digital?

Impreso

¿Un escritor nacional?

Garmendia

¿Su mayor inspiración?

La vida misma

¿Qué no tolera?

Lo cotidiano

¿Qué libro está en su mesa de noche?

El olvido que seremos

¿Qué obra podría leer mil veces?

Amor en tiempos de cólera

¿Su mayor placer?

Escribir

“El niño que crece leyendo, va a ser un buen ciudadano, un mejor profesional y padre”

“Escribir es una necesidad personal”

“Escribo más rápido de lo que puedo publicar”

