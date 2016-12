RevistaGala Yayet Peralta: Apasionada al servicio

Periodista, locutora, esposa y madre, cree esperanzada en lo importante de apostarle al país, a través de acciones, que se traduzcan en cambios. Confía en el Dios de lo imposible y celebra sus navidades en familia, haciendo hallacas y disfrutando apasionada de la sonrisa de sus hijos

¿Cómo fue el 2016 para Yayett?

De muchos desafíos, retos y de dar posturas firmes en cuanto a ética y a libertad de expresión. También fue un año para convertirme en una posibilidad para otras personas, colaborando en el campo del periodismo y en el fortalecimiento de la familia.

¿Lo más significativo del ejercer el periodismo?

Servir y ayudar, por supuesto, formando y también educando.

¿Qué te cautiva de la radio?

La incógnita de no saber quién te oye ni cuanto lo hace, además del hecho de ser un medio, que con tan pocos recursos, tiene una versatilidad impresionante… ¡Es el medio por excelencia!

¿Te consideras una mujer auténtica?

Soy como me vez ahora, como me ves en la emisora o como me ves en la calle. Más que auténtica, trato de ser coherente entre lo que digo y lo que hago. Valoro cuando la gente te muestra las cosas desde su corazón y así, busco también mostrarlas.

¿Qué significa una sonrisa para ti?

Franqueza, es un saludo, es una presentación, es poder. Con una sonrisa cautivas, brindas confianza y encantas. La de mis hijos, es la felicidad plena.

¿Santa o el Niño Jesús?

El Niño Jesús

¿Cuál es el regalo que recuerdas con más emoción?

Un oso de peluche, marrón y de ojos rayados. Cuando lo abrazaba, sus patas me llegaban a los muslos… ¡Me encantaba! (RISAS).

¿Dónde recibías los obsequios?

El del Niño Jesús, en la pata de la cama. Y el de mis madrinas, en sus casas, porque recuerdo que íbamos siempre para allá y esperábamos con ansias el regalo que nos tenían (RISAS).

¿Cómo celebras la navidad actualmente?

Con mi círculo familiar. Generalmente con mis papas porque a ellos les gusta más esa fecha…el fin de año, con la familia de Richard (esposo). Comemos, bailamos y damos gracias por tantas cosas.

¿Cuál es la tradición que sueles seguir en esta época?

Hacer hallacas en la casa de mis padres, con mi esposo, hijos, hermanos y sobrinos días antes del 24. Todos reunidos desde bien temprano, con delantales, escuchando música, tomando alguito y compartiendo con alegría. A veces tenemos hasta invitados especiales.

¿A qué te huelen y a que te saben estas fechas?

Me huelen a pino natural del que compra mi hermana para armar unos adornos especiales. Por supuesto, a guiso, a las hallacas de caraota de mi abuela, a la carne de pernil y a la torta de frutas y de chocolate típica del mes.

¿Qué tipo de música escuchan en casa para celebrar?

Gaitas para disfrutar de agrupaciones como Gran Coquivacoa y Maracaibo 15. También nos encanta Guaco, Voz Veis y por supuesto, La Billos Caracas Boys.

¿Cuál sería la navidad ideal para Yayett Peralta?

Una en la que se comparta con aquellos seres a los que amas, para abrazarlos y besarlos cada vez que quieras. Una en la que prendas la parranda y en las que el amor se desborde.

¿Qué le pides al Niño Jesús este año?

Paz para mi país y mucha libertad. Que podamos criar a nuestros hijos en las tradiciones y en nuestros hogares y que no tengamos que buscarlos en una llamada telefónica a kilómetros de distancia.

Proyectos para el 2017…

Solo puedo decirte que se vienen cambios y cosas nuevas, especialmente con un maravilloso proyecto llamado “Esperanza Activa” que comienza a crecer, con el aporte de muchos barquisimetanos. Además de ello, será un año dedicado a mi familia y a mi iglesia.

Instagram: @Peraltaenfama