Banco Central convocó décima subasta de Dicom

El Banco Central de Venezuela anunció este martes, la convocatoria para la décima subasta de divisas, a través de tipo de cambio complementario flotante de mercado (Dicom), de acuerdo con lo establecido en el Convenio Cambiario N° 38 de fecha 19 de mayo de 2017, que dicta las normas para las subastas.

En tal sentido el comité de subastas de divisas, hace del conocimiento del público en general la realización de una subasta ordinaria de divisas, en los términos y condiciones que se especifican a continuación:

Fecha de la subasta: 27 de julio de 2017.

Fecha y hora de cierre de la subasta: 26 de julio de 2017 y 4:00 p. m.

Banda: el rango de la banda móvil definida por el directorio del Banco Central Venezuela en su sesión del 28 de junio 2017 e informada al público en general, en su portal oficial, se encuentra en los siguientes límites:

Límite superior: Bs. 2.970,00 x US$ 1,00 límite inferior: Bs. 2.310,00 x US$ 1,00.

Mínimo de postura de demanda y oferta: persona natural US$ 50,00, persona jurídica US$ 1.000,00.

Fecha y hora de la adjudicación: 27 de julio de 2017 y 8:00 a.m. indispensable poseer los fondos disponibles; así como la comisión bancaria del 0,25 por ciento cuando se trate de postura de demanda de divisas para la fecha y hora indicada. en caso contrario, será rechazada la postura y suspendido para participar en el sistema de subasta por treinta días.

Fecha de publicación de resultados: 28 de julio de 2017

Fecha valor (liquidación): 31 de julio de 2017