Celso Fantinel: Fedeagro se suma al paro cívico

Su disposición a sumarse al paro convocado por la sociedad civil y la Unidad para los días míercoles 26 y jueves 27 de julio, anunció la Federación de Asociaciones de Productores Agrícolas, Fedeagro, advirtiendo que no habrá ningún tipo de sanción contra aquellos trabajadores que acudan a sus centros de trabajo.

La información la dio a conocer el segundo Vicepresidente de Federación Celso Fantinel, quien advierte que los productores están en un paro técnico, debido a que Agropatria excluyó de sus programas de asistencia y suministro de insumos, a todas las asociaciones afiliadas al máximo organismo gremial del sector primario, atendiendo solo un 30% de sus necesidades, siendo el sector hortícola uno de los más afectados al igual que los cereales.

-Nosotros vamos a seguir luchando por una Venezuela libre, democrática y a nuestros trabajadores les hemos dicho que no habrá ninguna retaliación si quieren ir a trabajar, pero prácticamente en el sondeo que hemos hecho, ese día las asociaciones van a estar cerradas y van a acatar el paro cívico-, señala Fantinel.

Advirtió que esta Constituyente no va a traer ninguna mejoría para el sector primario, dijo que respaldan todo lo que está dentro de la Constitución, la convocatoria a la ANC debía haberse hecho vía referendo y el presidente Maduro no lo acató, por lo tanto advirtió que no quieren esta Constituyente.

-Nuestro sector está severamente afectado, y este año vamos a producir, si acaso, un tercio de las necesidades que tiene Venezuela, realmente la situación es muy delicada, el campo venezolano vive días muy aciagos, malos, a esto se suma que por no poder darle empleo a nuestros trabajadores tenemos una inseguridad brutal, que cada día nos abruma más, por eso decía inicialmente, que nosotros ya estamos en un paro técnico-, aseguró.

Recordó que la distribución de alimentos viene afectada desde hace tiempo, debido a que solo se está produciendo una tercera parte de las necesidades de la población y muchas empresas, cuando les llegan materias primas es que producen, sino se mantienen cerradas y, como hay un veto en algunos canales de televisión y dentro de las propias empresas para no verse perjudicadas, no dicen lo que está pasando, pero está a la vista.

-El sector está muy afectado igual que el manufacturero superafectado, y más ahora con esta pírrica producción que vamos a tener y los industriales se van a ver mucho más afectados y estoy seguro que ya la están pasando muy mal-, aseguró Fantinel en Unión Radio.