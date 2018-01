Claudio Fermín anunció su postulación a las elecciones presidenciales

Este lunes el dirigente político Claudio Fermín, hizo pública su postulación a las próximas elecciones presidenciales que se realizarían este año.

A través de su cuenta en Twitter el ex candidato presidencial dijo que tomaba la decisión “… que no es la decisión del ermitaño que me la voy a guardar en un salón oscuro. Es una decisión para ponerla a consideración del país. He decidido presentar mi nombre a la candidatura presidencial”.

Fermín fue enfático al asegurar que la candidatura de la oposición para las elecciones presidenciales debería ser única, dejando claro que se mediría en unas primarias si el caso lo ameritaba. “Creo en la unidad y la valoro”, publicó en sus redes sociales.

Claudio Fermín fue alcalde de Caracas en el periodo 1989-1993, siendo el primer burgomaestre capitalino electo por el voto popular. Luego se postuló en las elecciones presidenciales de 1993 con Acción Democrática, comicios en donde fuera electo el ex presidente Rafael Caldera.

Su segunda candidatura presidencial fue en 1998, pero esta vez como candidato independiente.

