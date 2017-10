Compras navideñas se adelantan para evitar incremento de precios

Se acerca la época decembrina, pero el colapso en los comercios se ha adelantado con personas que aprovechan los meses anteriores para realizar las compras correspondientes a la fecha, todo con la intención de tener el menor gasto posible.

Aunque el sueldo les resulte insuficiente para adquirir lo necesario, han decidido aplicar el “mejor prevenir que lamentar” y buscar la manera de obtener los estrenos, juguetes y adornos a través de diferentes mecanismos, antes de que llegue diciembre y todo se vuelva más complicado.

Desde ya se comienzan a ver padres en jugueterías, buscando el detalle correspondiente al 24 de diciembre, asimismo, las tiendas de ropa de niños también tienen cierta afluencia, parte de esta previendo la compra estos artículos antes de que no se puedan comprar.

“En mayo le compré la ropita, ahorita estoy con el juguete”, expuso Dexi Páez, madre de una niña de cuatro años. Detalló que ante la inflación galopante tomó la decisión de comprar los estrenos de su hija durante el primer semestre del año. “Ahorita veo y de verdad que las cosas han aumentado demasiado, menos mal compré antes”, indicó.

Páez, quien estaba en búsqueda del regalo decembrino, tuvo que solicitar el adelanto de prestaciones para poder adquirir el detalle. “Compré una muñeca a 80 mil bolívares y otra a 30 mil bolívares. Mi niña quería otra, pero vine hace dos semanas y estaba en 70 mil bolívares, hoy cuando vi ya está en 125 mil bolívares, así no se puede”.

Para la madre no resultó sencillo conseguir un juguete que se adaptara a su presupuesto, sin embargo se sintió afortunada obtener algo que no superara los 150 mil bolívares que aparentemente es el precio “estándar” para una muñeca. “No me quiero imaginar en qué precio estarán para diciembre”.

Hay otros representantes que han decidido llevar al límite las tarjetas de crédito para poder tener los estrenos para diciembre. Aseguraron que no solo se trata de los costos, sino que además esperan evitarse el colapso que implica realizar compras en tan importante fecha; recordaron que el año pasado los puntos de venta no funcionaron, así que esperan que en esta ocasión sea distinto.

Decoración en efectivo

Hay quienes también están aprovechando de comprar decoraciones navideñas en remate, a pesar de que el pago deba realizarse en efectivo.

Detallaron que si bien vale la pena porque los precios son asequibles, no olvidan que hace apenas un año una bambalina costaba 100 bolívares, mientras que hoy se consigue en 2.000 bolívares.