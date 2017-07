España no reconocerá ANC sin consenso de los venezolanos

El Gobierno español anunció este domingo su no reconocimiento de la constituyente en Venezuela.

“No se reconocerá una Asamblea Constituyente que no sea resultado de un amplio consenso nacional, elegida conforme a reglas democráticas de sufragio universal libre, igual, directo y secreto”.

Así lo indicó el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación en una nota remitida por la Oficina de Información Diplomática en la que añade que por ese motivo España “no podrá reconocer ni dar validez a los actos jurídicos emanados de esta Asamblea Constituyente”.

La nota refiere lo siguiente: España lamenta que el Gobierno de Venezuela haya decidido seguir adelante con un proceso constituyente que no es aceptado por la mayoría de los venezolanos y que conculca principios democráticos esenciales”.

Asimismo, añade que “el Gobierno español condena el uso de la fuerza por parte de las autoridades venezolanas que sólo han provocado hechos irregulares en las últimas horas.

A juicio del Ejecutivo español

“La Asamblea resultante de la votación de hoy no representa la voluntad mayoritaria de los venezolanos, no tiene atribuidas conforme a la Constitución facultades legislativas que corresponden a la Asamblea Nacional y no es la solución a los graves problemas de confrontación política”.

Agrega que el Gobierno español estudiará “junto con sus socios de la Unión Europea y países amigos de la región las medidas adicionales que puedan ser efectivas para promover una restauración de la institucionalidad de Venezuela”.