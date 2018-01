ESPECIALANIVERSARIO La fuerza del centenario está en la calle

Hablar de EL IMPULSO es hablar del sentir periodístico y noticioso no solo del estado sino de la nación, es hablar de un sentir propio por lo nuestro.

EL IMPULSO ha sabido informar sobre los hechos y acontecimientos más notables y relevantes del país y el mundo, ha marcado un hito en el quehacer noticioso de la humanidad, por eso en esta fecha aniversaria, toda la familia que comprende esta rotativa no queda más que agradecer la fidelidad de cada uno de ustedes lectores, por la confianza y lealtad para con nosotros.

Hisvet Fernández, psicóloga social feminista

El humor para afrontar situaciones estresantes

Orbitan en la Onda psicológica. En la Unexpo BQTO certifican importancia del Humor en Estudiantes Universitarios (26/09/2008). Esta noticia en su momento me pareció de gran importancia para conocer de las fortalezas con las que contamos, individual y colectivamente, para sortear dificultades y afrontar situaciones difíciles y ver si de alguna manera mirar esto con lentes de género era importante.

El deterioro progresivo de nuestra sociedad nos podía hacer intuir que llegaríamos a situaciones de conflictividad y de crisis generalizada que iban a requerir de mucha creatividad para superarlas cotidianamente.

La noticia en cuestión nos habla de una investigación realizada por dos psicólogas, Giménez y Feldman, en la Unexpo de Barquisimeto, en la cual se ratificó que el sentido del humor constituye una de las veinticuatro fortalezas humanas y se encuentra situado dentro de la virtud: Trascendencia.

Esta noticia me resultó importante en su momento y más aún hoy, cuando la tomamos en cuenta y rememoramos a la luz de la situación que estamos viviendo en los actuales momentos en nuestro país: Venezuela.

La profunda crisis económica, social y política que abarca con intensidad inusual a la mayoría de la población venezolana y que nos mantiene en un estrés perenne, elevando nuestros niveles de ansiedad, requiere que hagamos gala con urgencia de nuestras fortalezas, como pueblo y como cultura, para poder enfrentar los embates de esta crisis y poder superarla con las menores consecuencias para nuestra salud integral.

En esta investigación, realizada con jóvenes estudiantes, estas colegas nos permiten comprender los beneficios del sentido del humor para nuestra salud corroborando los beneficios que tiene el humor para afrontar situaciones estresantes. Entre los beneficios tenemos: beneficios psicológicos que incluye sensaciones y estados de alegría, bienestar y satisfacción, reducción del estrés, prevención de la depresión; beneficios físicos como tolerancia al dolor, activación del sistema inmunológico, mejoras del sistema cardiovascular y beneficios sociales, porque trae mejoras en la motivación, la comunicación, el orden y la armonía social.

Las emociones positivas como el humor, pueden regular las emociones negativas como la ansiedad, porque permiten liberar la tensión y pensar de manera más amplia y flexible. Sin embargo no todos los tipos de Humor pueden beneficiar nuestra salud, los estilos de humor adaptativo llamados humor afiliativo e incrementador de sí mismo se asocian positivamente con indicadores de salud psicológica y bienestar. No sucede lo mismo con el humor descalificador, burlista o negro.

Cuando se habla del sentido del humor de los y las venezolanas y de cómo de las tragedias hacemos chistes, y cómo vivimos las situaciones de manera tragicómicas y que esto nos hace soportar la terrible situación que estamos padeciendo, no estamos haciendo referencia al humor negro, descalificador, burlista y agresivo que está muy generalizado.

Estamos haciendo referencia, según los resultados de esta investigación, a los beneficios del humor positivo, afiliativo e incrementador de sí mismos/as. Es, este tipo de humor el que nos beneficia la salud y nos puede permitir sortear situaciones que generan altos niveles de estrés y de ansiedad.

Cuando culturalmente recurrimos a estilos de humor adaptativos, estamos propiciando protección ante los efectos adversos de la ansiedad. Precisamente es el humor más utilizado por las mujeres que por los hombres, según explicaban los resultados de la citada investigación, lo que permite ver que hasta el humor tienen perspectiva de género.

efinitivamente hay que revisar la masculinidad y la feminidad que estamos construyendo, porque hasta en términos del humor, el más utilizado por los varones no es precisamente el más positivo para la salud.

Hay que incrementar la promoción del uso del humor positivo e incrementador de sí mismos/as y afiliativo como protector ante situaciones que generan altos niveles de estrés y de ansiedad, tal como la situación de crisis generalizada que estamos viviendo hoy en Venezuela.

Dr. Jorge Rosell

Fue el primer llamado a reflexionar sobre lo que se nos venía encima

He pensado varias veces en lo que me estás solicitando y un recuerdo se impone sobre cualquier otro por la agradable sorpresa que significó el reconocimiento de mi independencia como juez.

La noticia a la cual me referiré no causó ninguna extrañeza, pues fue recogida por todos los medios impresos y audiovisuales del país, inclusive con algunas repercusiones en medios del exterior.

Se trataba de mi separación voluntaria del cargo de Presidente de la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia, lo cual hice público con una convocatoria a una rueda de prensa nacional a mediados del mes de diciembre del año 2000 (no tengo la fecha exacta que puedes buscar entre el 14 y el 17 de diciembre).

Se puede decir que fue el primer llamado a reflexionar sobre lo que se nos venía encima a los venezolanos. No escatimé expresiones de alarma acerca de las pretensiones totalitarias del régimen, que partían precisamente desde la instancia que funcionaba a pocos metros de mi Despacho: la Sala Constitucional.

Alertaba ya, hace 17 años, del rumbo tiránico que se vislumbraba como meta del chavismo, que ha asolado moral, social, institucional y económicamente a nuestro hermoso país.

El que EL IMPULSO haya reproducido mis declaraciones a mediados de diciembre de 2000, como el resto de los medios del país, no me sorprendió en lo absoluto, pero sí algo relacionado con la noticia y que cumple con lo que me pides: recordar alguna reseña de EL IMPULSO que me haya sorprendido.

Fue la mancheta de EL IMPULSO del día de mis declaraciones que coincidía con el cambio de colores de las ovejas que acompañan a la Divina Pastora en la redoma de Santa Rosa.

La habían pintado de rojo (rojito) y luego de blanco, para por último volver a su color gris original. En la mancheta se podía leer: “Ni ovejas blancas ni ovejas rojas. Rosell”. Más o menos es lo que recuerdo, haciendo una concisa e inteligente alusión a los gobiernos que nos habían gobernado y comenzaban a hacerlo.

Gracias por las felicitaciones

En el momento más aciago que vive la República se yergue inquebrantablemente íntegro el “Decano de la Prensa Nacional” como el icono larense que es, y trasciende la frontera de nuestro estado, las fronteras patrias, y vence las líneas imaginarias que limitan la nación, con su constante mensaje oportuno y verás.

Preocupa a muchos, los aquilatados valores y principios que con dignidad impresa han sido demostrados en cada ataque que ha sufrido la institución desde el momento mismo de su fundación, allá, cuando la tinta, húmeda aún, enfrentó la dictadura del mal llamado, benemérito Juan Vicente Gómez.

El coraje del segmento de la familia Carmona, que fundó a EL IMPULSO ha escrito la historia, dejando en el inerte papel, la verdad letra a letra, hilvanando la palabras con destreza y sabiduría y, así ha sido transmitida de generación en generación, como testimonio eterno para nuestra descendencia; constituyendo lo que podríamos definir como una universidad de post grado, a la que ansían adherirse todos los profesionales del periodismo cuando recién salidos de las aulas quieren ampliar sus conocimientos y especializarse.

Reciba la Junta Directiva y todo el personal del diario EL IMPULSO nuestro agradecimiento y solidaridad, nacidos y cultivados en y por el apoyo que hemos recibido los caficultores y mi persona, en esta lucha sin fin por los Derechos Humanos y la dignidad de las humildes familias cultivadoras y productoras de las semillas que son el origen del negro brebaje que cambió al mundo.

Para mí, en la lucha cafetera han sido casi treinta y ocho los años de constante apoyo y desde mucho antes en un sinnúmero de acciones gremialistas. Son 114 los años transcurridos, en los cuales, Venezuela toda tiene una deuda pendiente con la dinastía periodística formada por la familia Carmona, hoy, dirigida con destreza por Carlos Eduardo y Juancho, quienes se engrandecen a cada dificultad impuesta… y la superan. Reciban ustedes el abrazo fraterno cimentado en el deseo porque: “El éxito sea vuestra eterna recompensa”.

Por la Federación Nacional Caficultores de Venezuela

Maximiliano Pérez A. Coordinador

Al cumplirse un año más de la fundación del Decano de la Prensa Nacional, reiteramos nuestro permanente respaldo, apoyo y respeto de su labor informativa y a su inquebrantable vocación por la libertad y la democracia venezolana, expresada en estos 114 años de ejercicio y defensa de la libertad de expresión, de opinión e información como filosofía de sus fundadores, y que Uds. han sabido preservar y continuar. Mi abrazo fraterno para ti, para Carlos y para la familia de EL IMPULSO. Feliz aniversario.

Lcdo. Alexei Guerra Sotillo, columnista y colaborador

Estimado Juan Manuel Carmona y demás miembros de la junta directiva de EL IMPULSO. Hoy se cumplen 114 años desde que vio luz por primera vez tan importante y longevo medio impreso de Barquisimeto. No ha sido fácil dirigir un periódico de la talla de EL IMPULSO y menos en las condiciones adversas que a diario enfrenta, pero aun así, ha sabido salir adelante llevándole a sus lectores las informaciones que a diario esperan. Envío mi abrazo sincero de felicitación, tanto a los directivos como a todo el personal que allí labora, deseando arriben a 200 años más de éxitos noticiosos.