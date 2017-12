El diputado Luis Florido insistió en que no existe una agenda oculta en el marco del proceso de negociación entre el gobierno y la oposición que se realizó este viernes en República Dominicana.

“Chile y México que son países de una larga tradición y que han venido participando en respaldo de la lucha del pueblo venezolano no van a permitir una agenda que no sea a favor de los intereses del pueblo venezolano y del rescate de la democracia. Este es un proceso complejo, difícil, pero necesario. La historia no se equivoca porque las dictaduras terminan con una mesa de negociación”, aseveró mediante un boletín de prensa.

Asimismo, Florido destacó el apoyo a este proceso de la sociedad civil, organizada y todo un equipo de especializado en distintas materias, laboral, social, económico y político. “Hay una transparencia total sobre lo que se ha venido conversando en los principales temas: nuevo Consejo Nacional Electoral (CNE), condiciones electorales justas con observación internacional, apertura del canal humanitario y la restitución de funciones de la Asamblea Nacional.

Las llaves del cambio pasan por un nuevo CNE equilibrado, condiciones electorales justas, observación internacional calificada y que estén habilitados líderes políticos como Leopoldo López, Henrique Capriles, Antonio Ledezma y María Corina Machado, que todos puedan participar en un proceso de elección y no sea el gobierno quien decida quién va o no”, precisó.

Por otra parte, el también dirigente de Voluntad Popular mencionó la situación de los presos políticos y solicitó que se concilien las listas tanto del Foro Penal venezolano, como del Comité de los familiares de los presos políticos y la Asamblea Nacional.

“Todas son útiles y exigimos que se liberen a todos. Los presos políticos están viviendo la peor situación porque están en cárceles donde se violan sus derechos humanos, estamos buscando que se liberen a todos los presos políticos, ojalá que este 31 de diciembre tengamos a todos los presos políticos libres y que pasen Navidad con sus familias. Eso es lo que aspiramos”, finalizó.