FOTOS: Empleados del Bararida con sueldos desactualizados

A pesar de estar conmemorando su 50 aniversario, en el Parque Zoológico y Botánico Bararida no todo es alegría. Quienes hacen vida laboral en dicha institución reclamaron deudas que mantiene el ejecutivo regional con relación a retroactivos, beneficios sociales y pago actualizado.

Se trata de una situación que están enfrentando desde el mes de abril, según expuso Víctor Granda, secretario de reclamo del Sindicato de Empleados Públicos del Ejecutivo del Estado Lara (Sepeel), quien se reunió con los trabajadores para conocer los reclamos y canalizar los mismos con intenciones de ser presentados ante el patrono y obtener una respuesta lo más pronto posible.

El pago referente a salarios y cesta ticket se encuentra desactualizado, lo que ha generado que los más de 120 empleados que laboran en la institución devenguen apenas 97.531 bolívares correspondientes al sueldo mensual, cuando actualmente el salario mínimo está estipulado en 136.544 bolívares.

Granda denunció que a pesar de que el directivo del parque Bararida se comprometió con el personal a cancelar el pago justo en los próximos días, esto no ha sido así. “Es algo que afecta al bolsillo de cada uno, porque la inflación va en aumento”, expuso el sindicalista.

Destacó además que las deudas por parte del patrono no solo corresponden a sueldos desactualizados, sino que además, el mismo no realizar el aporte a los distintos entes sociales; lo que perjudica al trabajador puesto que todos los meses se le realiza un descuento dirigido al Instituto Venezolano de Seguros Sociales (IVSS) y caja de ahorro; sin embargo, a la hora de hacer alguna solicitud ante dicho organismo, se les niega por no tener las respectivas cancelaciones.

“Desde mayo el gobernador no se reunía con el sindicato”, expuso Granda a la vez que informó que no fue sino el pasado jueves que se tuvo un encuentro con el patrono y se plantearon las problemáticas. “Durante el aniversario se realizaron promesas que no san cumplido”, agregó el representante sindical a la vez que acotó que los directivos del zoológico ni siquiera han hecho solicitudes de créditos ante el Consejo Legislativo.

Por su parte Luis Parra, personal del parque, señaló que las mejoras que se han realizado a la infraestructura han sido superficiales, mientras que las áreas importantes como el comedor de los trabajadores o el arreglo del sistema de riego, cavas de alimentos y baños no se ha generado. Expuso además que gran parte de los empleados dependientes de la Gobernación se encuentran en una situación similar con respecto a los salarios.

“Los 9 años de Henri Falcón como gobernador han sido 9 años de desgracia”, indicó José Romero, parte de los trabajadores del parque Bararida que se han visto perjudicados. Hoy se realizará una concentración junto a demás compañeros para exigir el pago de deudas.