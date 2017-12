FOTOS y VIDEOS: Así están las colas para surtir gasolina en varios estados del país #24Dic

Las navidades en Venezuela eran otras, pendiente de buscar el pan de jamón, comprar las estrellitas para los niños y los cohetes para esperar las 12 de la noche. Las damas de la casa pensaban que vestido estrenar, los niños de punta en blanco y los hombres de la casa pendiente de tener todo en su lugar: cerveza para el que tomaba cerveza, whisky para el que prefería el escoses o ponche crema para el más cauteloso.

Para esta navidad la familia está pendiente en otras cosas. Con el sacrificio de los padres los niños tendrán Niño Jesús, quizás no con las mismas posibilidades de años atrás, pero si guardando el detalle para no perder la tradición, los estrenos y las botellas en la mesa quizás no sean protagonistas.

Los protagonistas de esta navidad son las colas por gasolina en todo el país, colas también para la comida y protestas por la falta de distribución de cajas Clap navideño y el invisible pernil prometido por el gobierno.

En todos los estados del país los venezolanos pasan lo mismo que pasaron en Diciembre del año 2002, época de paro petrolero y en donde las colas interminables por gasolina robaron la navidad de los nacidos en esta patria. El panorama no es diferente hoy. En las redes sociales queda evidenciada como será la navidad de muchos.

LARA

cola de aguinaldo cortesia dl alcalde y gobernadora #Lara

Esta es la kilometrica cola para la gasolina en la bomba dl norte, aún no llega nada #Lara

PORTUGUESA

Cola en ambas bombas de Acarigua en el troncal 5, a la altura Makro, suministrando gasolina. Llegando a Guanare y la de la alcabala cola fuerte pero no hay suministro

ZULIA

Hace 4 días @PDVSA ofrecía disculpas por las colas en E/S. Informó que en "próximas horas" se iba a regular el servicio. Hoy 12:30pm E/S calle Falcón #Maracaibo Por qué no hay #gasolina?

Mira como los militares Dignos HDP de Venezuela se llevan la poca Gasolina que queda, Mientras el Pueblo hace Colas de Hasta por dos días para llenar su Tanque y salir a Trabajar..!

Niño Dios #26Dic Hoy 24#FelizNavidad

Nochebuena #27

Los CLAP #25Dic — EL JOKER VENEZUELA🔥 (@VENE00080) December 24, 2017

TÁCHIRA

En peligro vidas de enfermos y producción agrícola por escasez de gasolina – Los conductores del Táchira pasan entre 7 y 120 horas en fila para poder surtir con combustible sus vehículos. En la capital s…

MÉRIDA

#24dic Baja actividad comercial y largas colas en estaciones de servicio se registra este 24 de diciembre en #Mérida

Mientras aviones de FANB sobrevuelan cielo los merideños siguen en las para echar combustible desde la noche anterior.#Mérida ..#24Dic ..10:15am

BARINAS

Cola gigantescapara cargar #gasolina en Pedraza, edo Barinas, tierra del infame comandante Hugo Chávez #23Dic