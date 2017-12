Freddy Bernal: Dólar Today no va a hambrear al pueblo

La página Dólar Today no va a hambrear a nuestro pueblo: No importa lo que pase, que coloquen su Dolar Today al precio que se les ocurra, aquí no nos van a arrodillar ni nos van a hambrear, aseguró el ministro del Poder Popular para la Agricultura Urbana y coordinador nacional de los Comités Locales de Abastecimiento Productivo, Freddy Bernal.

En este sentido, Bernal señaló que la caída de los precios del petróleo y las sanciones financieras contra Venezuela han afectado la distribución de los alimentos.

-Hemos tenido 10 barcos fondeados en los puertos, el Gobierno Nacional ha tenido las divisas y ha transferido, pero las sanciones impiden que el proveedor reciba el dinero, por lo que el producto no ha podido llegar al pueblo, precisó.

Aseguró que las sanciones financieras son contra el pueblo y explicó que un barco de soya, detenido en un puerto, impide la distribución del alimento para las gallinas, y a su vez afecta la producción de pollo y huevos, a manera de graficar la problemática que enfrenta el Gobierno Nacional.

CLAP Navideño

Bernal informó que desde agosto pasado, el Presidente de la República, Nicolás Maduro, previó garantizar los alimentos navideños, y el pernil navideño.

-El pernil navideño casi todo es nacional, tenemos acuerdos con empresas privadas como Plumrose, el Gobierno le vende la soya a precios subsidiados para que ellos puedan producir el alimento cárnico a precios asequibles para el pueblo, aseguró

Asimismo detalló en cuanto a las alcaparras y aceitunas utilizadas en la elaboración de las tradicionales hallacas, “todo es importado nada se produce en Venezuela”.

Además, Bernal destacó que las Ferias del Campo Soberano se instalan en una zona y se trabaja con los CLAP, se paga previamente el día anterior y se fija el precio a pagar, y el jefe de calle reúne a la gente.

Igualmente, informó que el mecanismo a través del cual operan las ferias es el siguiente: el estado mayor del estado informa al estado mayor municipal y este al jefe de calle, y seguidamente, se realiza la feria en esa zona específica.

Precisó que el kilo de pernil en las ferias del campo soberano está a Bs 10.000, precio socialista y sumamente competitivo, en comparación al ofrecido por el mercado capitalista especulador, analizó.

Destacó que hasta el momento, se han distribuido 5 mil toneladas de productos alimenticios, y afirmó que se seguirá distribuyendo el pernil con los CLAP, asimismo, precisó que faltan 8 mil toneladas de alimentos por distribuir, en entrevista en la televisora del Estado.