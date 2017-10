Henri Falcón: Hoy tienen una oportunidad histórica

En esta edición damos a conocer las opiniones que los aspirantes a la gobernación de Lara ofrecieron a EL IMPULSO.

-¿Cuáles son sus expectativas para este domingo?

-Lo que hemos sentido en la calle es un sentimiento de descontento por la situación de crisis generalizada y eso impulsará una participación creciente que será muy positiva para el estado. La intención de voto creció. Lara será un ejemplo para el país. El ensañamiento del gobierno en contra del pueblo larense, con la reubicación de 35 centros en las últimas horas, afectando a más de 80.000 electores, fue una jugada maquiavélica que en lugar de propiciar la abstención como quiere el gobierno, creemos que va a activar aún más los niveles de participación. Al pueblo no le gustan las injusticias y por eso saldrá masivamente hoy. Será un día histórico que marcará el futuro regional y nacional; esta es una lucha por nuestra entidad y nuestras convicciones democráticas, no es por Henri Falcón, se trata del estado y de Venezuela.

-¿Qué le tiene que decir a los larenses que durante 17 años consecutivos le han venido apoyando?

-Que hoy tienen una oportunidad histórica para seguir defendiendo a Lara. Es una acción que requiere la participación de todos. Los larenses me conocen y saben de nuestro trabajo, nuestras obras, nuestros aportes al estado. Aquí no se viene a improvisar. Ellos son los responsables de la crisis, en campaña prometen y prometen, pero gobernando no cumplen. Nosotros por el contrario, siempre hemos estado en la calle dando la cara, escuchando, resolviendo. Donde camina el pueblo, camina Henri.

-Como conocedor de todos los problemas existentes en el estado, ¿a cuál o a cuáles se dedicará y buscará para resolverlo o solucionarlos definitivamente?

-El primer problema es la crisis estructural que genera el gobierno nacional, tenemos que ganar la mayoría de gobernaciones y alcaldías para ir con fuerza a la elección presidencial y echar del poder a estos malos gobernantes.

Todos los sectores son afectados por la crisis nacional y lo más grave es el hambre que sufre la mayoría de los venezolanos gracias a los problemas económicos como la inflación que genera un alto costo de la vida que pulverizó los ingresos familiares; no hay sueldo que alcance, da tristeza ver a un pueblo enflaquecido en la Venezuela petrolera de grandes riquezas mal administradas, nosotros trabajamos incansablemente por la gente y el desarrollo del estado, pero necesitamos cambiar el modelo político y económico nacional para que nuestras regiones puedan avanzar.

En el caso de Lara tenemos un plan general de producción y distribución de agua potable, con énfasis en la modernización de los sistemas electromecánicos. Este plan estratégico fue diseñado para atender un problema nacional. La mayoría de los estados del país tienen deficiencia grave con el servicio de agua potable, como consecuencia de la improvisación del gobierno nacional y las variables que afectan el servicio como la inflación y la escasez que comprometen el plan de reparación y adquisición de equipos e insumos; pero también hay variables como el vandalismo, los apagones y las tomas clandestinas. Queremos mejorar en el corto y mediano plazo la distribución, interviniendo las estaciones estratégicas del estado. Los culpables de que el pueblo no tenga agua es el gobierno nacional. Despilfarraron los reales del sistema hidráulico Yacambú Quíbor, que sería la gran solución. Tienen casi dos décadas prometiendo la culminación y nada.

-Usted ha anunciado que mantendrá un diálogo con todos los sectores. ¿Cómo lo hará con quienes lo han adversado?

-Los que se han burlado del diálogo y del pueblo son los del gobierno nacional. En Lara siempre hemos gobernado de forma amplia e incluyente, nunca miramos los colores partidistas para ayudar a la gente, porque nunca he creído en el sectarismo y menos en el pensamiento único. Creo en la diversidad, en la libertad, en la hermandad, la tolerancia y el respeto.

Cuando me fui del PSUV me sentí libre, nunca fui un loro que repetía consignas dogmáticas, allí me sentía incómodo por el sectarismo.

-Ante las perspectivas sombrías del país para el año que viene, ¿qué ideas tiene para buscar una solución a la crisis, que puedan tener apoyo nacional?

-Tenemos que cambiar al gobierno conquistando los espacios políticos como las gobernaciones y las alcaldías, votando masivamente con el objetivo de tomar el poder nacional con una plataforma política sólida y fuerte, ante los abusos del poder nacional.

La crisis económica se resuelve trabajando sin complejos con el sector privado, no persiguiendo y menos expropiando a los empresarios como lo hace este pésimo gobierno.

Las perspectivas sombrías sólo serán superadas cambiando el modelo y para eso hay que cambiar al gobierno. El primer paso son las gobernaciones, luego las alcaldías e inmediatamente después la Presidencia de la República.