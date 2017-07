Hugo Carvajal: Mientras estoy aquí, me entero de otro fallecido ¿Hasta cuando?

El simpatizante al chavismo Hugo Carvajal, aseguró en entrevista exclusiva con Fernando Del Rincón, en la cadena de noticias CNN, que está en desacuerdo con la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) del presidente Nicolás Maduro.

“El país no está en condiciones para llevar a cabo un proceso Constituyente (…) Mientras estoy aquí, me entero de otro fallecido, ¿hasta cuando?” dijo Carvajal.

Del mismo modo, responsabilizó a los dirigentes políticos del país por la crisis que atraviesa la nación y alertó sobre una indeseada guerra civil “Estamos ante una posibilidad de una guerra civil”.

El chavista ratificó su repudio a la represión que ha utilizado el gobierno en las manifestaciones y aseguró al periodista, quien visitó el país venezolano hace un par de años, que los niveles de violencia son extremadamente superiores a los que pudo presenciar en aquel entonces.

En ese sentido, afirmó que si se dan las elecciones o no de la Constituyente, el país amanecerá el lunes con los mismos problemas, “No es cuestión de saltar o no la talanquera, estoy pensando en el país, no en mi (…) desde el año 2014 estoy fuera de actividades gubernamentales, respeto los análisis de las instituciones” concluyó.