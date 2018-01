Inscripciones abiertas para ser parte del acompañamiento el 14 de enero

Al igual que en otras oportunidades el padre Jesús Alberto Ramírez dio a conocer a EL IMPULSO detalles de lo que será el proceso del cordón de acompañamiento que llevará la imagen de la Divina Pastora durante el recorrido de 7.5 kilómetros este próximo 14 de enero.

El religioso puntualizó que con el lema de volver a los orígenes de la procesión de la Madre de Dios, este año el cordón que acompañará a la imagen no contará con efectivos de la Guardia Nacional, no obstante estos estarán desplegados a los laterales, cercanos a la Virgen para evitar cualquier desperfecto. También dio a conocer que los que estén más cerca a la imagen no estarán armados.

Asimismo el padre Ramírez, destacó que para ser parte del mencionado cordón, las inscripciones están abiertas a través de la red social @equipoDP, dijo no hay limitaciones de edad para participar solo hay que poseer buena condición física y asistir a los ensayos previos. La participación será de 1.500 personas que harán cambios estratégicos a lo largo del recorrido de la Excelsa Patrona.

El primer cambio se registrará cuando la imagen llegue a la plaza Macario Yépez, proveniente del pueblo de Santa Rosa. Se espera que allí sean relevadas al menos 500 personas para seguir su camino junto con la imagen hasta la catedral de Barquisimeto, justamente en este punto nuevamente serán cambiadas estas 500 personas que se encargarán finalmente de custodiar a la Virgen hasta su entrada a la catedral metropolitana.

Este año el lema de este cordón de custodia, es Entre Lazos De Fe, así mismo el padre Ramírez dijo que todos los años se irán sumando nuevas pastorales de las distintas iglesias de Barquisimeto para mantener viva esta iniciativa.