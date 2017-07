Llaman al bloqueo internacional de la Constituyente de Maduro

El presidente de la Comisión de Política Exterior de la Asamblea Nacional de Venezuela, diputado Luis Florido informó este sábado que enviaron comunicación formal a todas las cancillerías del mundo para que de concretarse la Asamblea Nacional Constituyente, convocada por Nicolás Maduro para este domingo, se tomen acciones en apoyo al pueblo venezolano.

Florido destacó que a un día de la convocatoria hecha por Maduro, van 13 países Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Estados Unidos, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay y Perú) que pidieron formalmente que se suspenda la Constituyente y que se establezca un proceso de negación política para la salida a la crisis.

“Llegó la hora que la comunidad internacional de su apoyo decidido, sincero, franco para que este proceso no pueda concretarse, Nicolás Maduro pretende imponerle a los venezolanos un fraude Constituyente que no cuenta con el respaldo popular, sino por el contrario tiene el rechazo del 90% del pueblo de Venezuela”, explicó.

El presidente de la Comisión de Política Exterior pidió que de concretarse este domingo la Constituyente “que el régimen de Nicolás Maduro no pueda solicitar préstamos al mundo ni suscribir contratos, que no pueda endeudarse a través de bonos suscritos por la Republica y que la Constituyente no les sirva absolutamente para nada ya que no está aprobada por los venezolanos y agravará la crisis”.

El diputado a la Asamblea Nacional dijo que el pasado 16 de julio “hicimos una consulta pública y fue rechazada por 7.6 millones venezolanos, más votos de los que obtuvo Nicolás Maduro en el año 2013, por eso queremos pedirle a todos los países que rechacen la Constituyente y que sea desconocida por la comunidad internacional.

“Los venezolanos venimos de más 100 días de lucha, no nos vamos a poner de rodillas, eso lo prometemos, pero queremos el apoyo de la comunidad internacional para lograr no solo el rechazo a la Constituyente, sino que Maduro pueda retroceder definitiva y se concrete su salida”, declaró.