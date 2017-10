Magdaleno: Abstención superior al 55% afectará a la oposición

Próximos a las elecciones regionales, el politólogo John Magdaleno opina que los venezolanos, en su mayoría, tienen conciencia de que votar es importante por cuanto no descarta que los índices de abstención, que en la actualidad se manejan por el orden del 50%, continúen en descenso.

Advirtió que la forma de “pasar” factura a la oposición por los errores cometidos durante los últimos meses no es precisamente dejar de acudir a las urnas electorales el 15 de octubre. “Si usted cree que le está haciendo un daño a la dirección política de la oposición al inhibirse de participar, el daño se lo está haciendo a usted, porque por esa vía está reduciendo la probabilidad de que inicie la transición hacia la democracia”.

Aunque el experto no considera que la oposición resulte victoriosa en las 23 gobernaciones, sí asegura que de generarse una abstención por el margen del 45 o 50%, pudieran ganar entre 14 a 16 gobernaciones. “Si la abstención supera el 55 % no me cabe la menor duda que afectará a la oposición, allí podrían ganar de 12 a 14”, alertó.

“Hay brechas en cuatro estados, a los 25 puntos porcentuales, que dan como ganadora a la oposición. El problema es que la gente vaya a votar.”, indicó al tiempo que enfatizó que el oficialismo tiene tentaciones de cometer fraude, por lo que le corresponde a la oposición informar sobre tales intenciones para contribuir a la fractura de la “coalición dominante”, es decir, del chavismo o madurismo.

Magdaleno desmintió la premisa de “dictadura no sale con votos”, la cual es muy recurrente escuchar o leer en la opinión pública. “68% de las transiciones hacia la democracia de los 50 casos que hemos estudiado, es decir, 34, se produjeron por la vía de las negociaciones. Se confirma que la mayoría de las fracturas del sistema autoritario por intervención militar, fueron del siglo pasado, ocurre cada vez menos (…) No es cierto que las dictaduras no salgan con votos, tenemos el caso de Pinochet en Chile, o en Polonia.

Cómo se inició la democratización en Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay, o en Nicaragua”, enfatizó en entrevista con Globovisión

En cuanto al régimen político que hoy impera en Venezuela, Magdaleno desvirtuó estar en presencia de un totalitarismo por la falta de partido político único, monopolio total de los medios de comunicación, ideología oficial, culto a la personalidad del líder y consolidación de un aparato represivo. A su juicio, se está viviendo un autoritarismo que persigue la hegemonía y cuyos rasgos totalitarios van en ascenso, por el grado de represión y persecución que se ha utilizado.