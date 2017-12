No existe procedimiento penal ni administrativo para presidente de Transbarca

El ingeniero Nelson Torcate, presidente de Transbarca, manifestó que el día de ayer se presentaron todos los documentos legales a los entes gubernamentales sobre un procedimiento realizado la mañana del jueves en la calle 38 con avenida Ribereña, al oeste de Barquisimeto.

“Allí se demostró que las 97 resmas de papel tenían su factura de compra, legal, así mismo se llevaron facturas de los uniformes y de los aires acondicionados los cuales fueron adquiridos en un proceso de cambalache con Corpoelec, eran dos cauchos que habían y fueron comprados de forma particular, así mismo indicó que no habían presentes productos del CLAP”, dijo.

“Niego en forma categórica que hay hecho de corrupción o desvió de productos por mi parte y mucho menos que involucren a la comercializadora Boquillón”, destacó Torcate.

Por este hecho no hay procedimiento ni administrativo, ni penal, por lo que estaban en proceso de regresar las llaves de la vivienda que fue allanada, indica que fue una confusión que allí se presentó.

Manifiesta que está abierto a todo tipo de auditoria o escrutinio, indica que la relación que tienen con la Comercializadora Boquillón, es de trabajo y no niega que de amistad, asegura que tiene 4 años en Transbarca y nunca ha estado envuelto en un hecho de corrupción y 26 años como funcionario público en altos cargos. “No tengo ni bienes ni fortunas, vivo en la misma casa desde el año 97, si tuviera riqueza eso es algo que no se puede ocultar”, agregó.

A su vez indica que le genera suspicacia el hecho de que su nombre ha salido a relucir en estas semanas, como fue el caso de la azúcar en la que detuvieron a unas personas con el apellido Torcate, que asegura no tienen relación con él, ni los conoce. Ahora nuevamente llegan a él. “Si hay una intencionalidad la desconozco, no me corresponde a mí cuestionar sin prueba”, así hizo referencia el Ingeniero al preguntársele si cree que alguna persona está interesada en desacreditarlo.

“Una vez es casualidad, pero dos veces ya genera suspicacia.

Me manejo con dos proverbios el que no la debe, no la teme y que entre el cielo y la tierra no hay nada oculto; es por ello que doy la cara y estoy abierto a todo tipo de investigación”, así culminó Torcate.