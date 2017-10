Cada 3 de octubre se celebra un día importante para los profesionales de la salud bucal, puesto que su labor es reconocida Este martes fue esa fecha especial que generó que los odontólogos se reunieran y entre ellos mismos se dieran las fuerzas necesarias para continuar el arduo camino que enfrentan.

Al igual que el gremio médico quienes practican esta profesión deben ingeniárselas por continuar prestando su valioso servicio a pesar de los altos precios o desaparecidos materiales o equipos.

Cada vez son más dependientes de insumos importados, que en muchos casos dejan de llegar al país o que si lo hacen resultan incomprables, al menos que sean los pacientes quienes paguen el poco atractivo precio.

No obstante, los odontólogos deciden no rendirse. Oneida Deibis, presidenta de la casa gremial en el estado Lara, expuso que si bien se trata de uno de los gremios más golpeados, han permanecido trabajando, luchando noólo con los altos precios, sino que además, en muchos casos deben acudir a comercios que importan productos pero no producen facturas, siendo un riesgo para el comprador.

“La anestesia muchas veces solo se consigue por los llamados caminos verdes y en estos no se dan facturas”, detalló a la vez que consideró que esto se convierte en un ciclo vicioso, debido a que es uno de los insumos más utilizados por los odontólogos.

En medio del drama, no se dejó de reconocer precisamente a aquellas personas que han permanecido siendo profesionales ejemplares. De tal manera, se celebró una eucaristía en donde por supuesto se generaron las peticiones correspondientes a mejoras en sus labores; posteriormente, se entregaron unos diplomas a los odontólogos que celebraron 25 y 50 años de servicio.

Un pequeño agasajo fue realizado por las casas dentales que continúan apostando por el país, sin embargo predominó la austeridad.

“Deseamos que el próximo año podamos celebrarlo en democracia, en libertad, en un donde se consigan todos los medicamentos e insumos”, expuso Deibis quien recordó que dentro de sus competencias se encuentra la atención de pacientes cardiópatas y diabéticos que no pueden someterse a tratamiento odontológico si las medicinas correspondientes.

Informó que el Colegio de Odontólogos continuará haciendo lo posible por mantener actividades como los viernes académicos y algunos cursos especiales con invitados de diversas partes del país.