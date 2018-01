Revisarán dependencias municipales por inoperatividad

El alcalde de Iribarren, Luis Jonás Reyes, aseguró este jueves que las 54 dependencias municipales tienen un alto porcentaje de inoperatividad, por lo que en los próximos días harán un estudio a profundidad en dichas instituciones para buscar “reimpulsarlas”.

El burgomaestre a manera de ejemplo y durante una rueda de prensa, destacó que el Cuerpo de Bomberos de Iribarren funciona sólo a 15 % de sus capacidades por distintas problemáticas.

“Iniciamos un proceso de revisión exhaustiva para hacer un plan que nos permita recuperar (…) Estamos recibiendo un municipio en cenizas, producto de la muy mala gestión que conllevó al colapso de Iribarren. Se manejaron recursos y el señor alcalde anterior lamentablemente no supo aprovecharlos”, declaró.

Según expuso, los directores de los entes municipales deberán hacer un diagnóstico de capacidad de funcionamiento, competencias, personal e infraestructura.

“Voy a pedir evaluar cuántas plazas están en malas condiciones, cuántos semáforos encontramos destruidos, cuánta inversión social se hizo en los últimos tres años, cuántos huecos taparon a través de Emica; todo ese trabajo que es responsabilidad de la alcaldía lo vamos a profundizar”, manifestó.

Para cambiar el panorama negativo que supuestamente hoy envuelve a la municipalidad, Reyes Flores espera priorizar sectores fundamentales, invirtiendo “toda la recaudación propia” para “saldar la deuda social y de inversión en infraestructura”.

“Nosotros pudiéramos en 15 días ya tener un primer balance de esas realidades y, desde allí, tomar un conjunto de acciones que nos permitan acelerar los procesos de mejoría y rescate del municipio. Va a renacer el municipio”, afirmó.

Se le consultó sobre la posibilidad de reubicar trabajadores o de reducir la nómina de la Alcaldía de Iribarren y de las 54 instituciones municipales y dijo:

“Primero es una evaluación. Después yo anunciaré, en su momento, lo que nosotros vamos a hacer. Pero no puedo yo responder ahorita qué va pasar mañana; no, no, no. Estamos convocando un proceso exhaustivo de revisión a lo interno, que no se malinterprete”.

Asimismo, informó que después de la Divina Pastora va a anunciar oficialmente el gabinete del Ejecutivo local.