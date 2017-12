Stalin González: La ANC solo ha servido para profundizar la crisis en Venezuela

La Asamblea Nacional Constituyente solo ha servido para profundizar la crisis en Venezuela y esto se puede corroborar con las recientes decisiones que han tomado; eliminando las alcaldías metropolitanas y el veto a los partidos políticos que no participaron en las elecciones municipales.

Dicho pronunciamiento fue realizado por el diputado a la Asamblea Nacional, Stalin González, quien calificó las acciones de la Constituyente como inconstitucionales e ilegales.

Recuerda que durante el año 2017 se agudizaron los problemas del pueblo venezolano, lo que desencadenó una ola de protestas por falta de alimentos y medicinas, al igual que fallas en los servicios públicos o el transporte, las cuales son cada vez más constantes.

“Hoy el país está protestando porque no está de acuerdo en lo que está ocurriendo. El gobierno con su cerco mediático intenta callar lo que está pasando para que nadie sepa que casi 60% de la población sufre de pobreza extrema, y solo unos pocos hacen no más de dos comidas al día”.

Insistió en que el Ejecutivo Nacional ha intentado engañar a la población venezolana al intentar legalizar la Asamblea Nacional Constituyente. “Utilizan a la Constituyente, que es un fraude, solo para mantenerse en el poder. La ANC solo ha servido para profundizar la crisis por la que estamos atravesando. Actualmente, en Venezuela no hay producción, entramos en hiperinflación y los servicios públicos no funcionan. Y ahora el Gobierno vive persiguiéndose entre ellos, todos sabemos que allí lo que hay es un ajuste de cuentas entre ellos; pero no hacen nada para resolver los problemas de los venezolanos”.

El jefe de la Fracción Parlamentaria de la Unidad igualmente rechazó que el gobierno de Nicolás Maduro haya, según dice, acabado con la producción de la estatal venezolana Petróleos de Venezuela (PDVSA).

“Esa gran empresa, PDVSA, que nos daba a los venezolanos un poco de estabilidad económica; hoy está en los peores niveles de producción de su historia, de los peores ingresos que hemos tenido, una corrupción en todo el país. La realidad de PDVSA hoy es devastadora”.

Sin embargo, González hizo un llamado a los venezolanos a rescatar el voto como instrumento de cambio en 2018.

“Éste fue un año difícil, donde pasaron muchas cosas, en el que todos estuvimos en riesgos y perdimos muchas vidas y cosas por la libertad, por eso confío en que, el 2018 debe ser un buen año, en términos donde podemos rescatar el voto como una herramienta de cambio. Debemos luchar por tener un nuevo CNE y mejores condiciones. Esas condiciones tienen que ser óptimas para tener una elección justa”, finalizó.