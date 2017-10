Supuestos estudiantes invadieron núcleo de la UCLA

El núcleo Félix Pifano correspondiente a la Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado (UCLA) en el estado Yaracuy, fue tomado por presuntos estudiantes que, según indicaron, pertenecen a la Universidad de Ciencias de la Salud (UCS) Hugo Chávez Frías.

La situación se generó el pasado 15 de septiembre, durante el periodo vacacional. Aparentemente los invasores llegaron al recinto con intenciones de realizar la toma, hecho que fue informado a las autoridades del centro universitario, quienes se dirigieron hasta el lugar.

Nelson Loureiro, director administrativo de ciencias de la salud de la UCLA, detalló que los tomistas supuestamente fueron trasladados al núcleo en un bus correspondiente a la gobernación de Yaracuy. Preparados con algunas pancartas, las personas expresaban ser estudiantes del instituto UCS; a pesar de las intenciones de diálogo por parte de las autoridades, este fue rechazado mientras que se encargaban de decir que el espacio sería utilizado por el pueblo y para el pueblo.

“Aproximadamente a las 5:00 de la tarde con una puesta en escena que nos llamó la atención, apareció el gobernador del estado Yaracuy, con él una vez que conversamos ingresamos a las instalaciones e hicimos una inspección”, detalló el director puesto que los invasores aseguraban que el núcleo de la UCLA se encontraba en malas condiciones, ante tal señalamiento, Loureiro destacó que durante época vacacional no hay personal de limpieza que se encargue de dichas funciones, pero no es lo común.

No solo se trataba de las condiciones al exterior de la edificación, sino que los tomistas consideraban que los daños se encontraban también en la planta física, “si hay deterioro es porque no hay presupuesto”, recordó el directivo. Para el 19 de septiembre se planteó otra reunión a la que fue invitado el mandatario regional, pero el mismo no estuvo presente, tampoco un enviado por el mismo. Si bien la toma se había hecho únicamente en el estacionamiento, ese día los invasores decidieron ingresar por completo al espacio perteneciente a la UCLA.

Desde entonces se han mantenido en las instalaciones un grupo de al menos 30 personas, ingeniándoselas incluso para cocinar en el lugar. Loureiro expuso que es primera vez que se genera la situación en dicha entidad, asimismo destacó que resultan incomprensible las ansias de poseer el lugar, puesto que la casa de estudio se ha encargado de recibir a estudiantes de diversas universidades y no dudarían en hacer lo mismo con la UCS.

Falso aval

A través de un medio impreso de Yaracuy se informó que a los tomistas se le había dado un supuesto aval para ocupar los terrenos de la UCLA. Asimismo, estos informaron que la casa de estudio había fallado con el pago de arrendamiento; lo que fue considerado como falso puesto que en el 2005 el Ministerio de Infraestructura (Minfra) hizo entrega de las instalaciones. “La noticia dice que el núcleo tiene 15 años de abandono y apenas lo entregaron hace 12 años”, expresó Julio Colina, asesor jurídico de la institución universitaria.

Ya los respectivos documentos fueron ingresados a los organismos competentes, por lo que esperan que los espacios sean devueltos, puesto que la situación ha generado que un aproximado de 100 estudiantes fuera reubicado en otros centros de salud para culminar con sus actividades universitarias.